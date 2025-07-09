Резултати от контроли играни днес

Контролни срещи играни на 9 юли - сряда:
Локомотив Горна Оряховица - Лудогорец II 2:4
Благоевград - Вихрен Сандански 1:3
Ботев Пловдив - Марица Пловдив 1:1
Миньор Перник - ЦСКА II 0:0
Черно море Варна - Черноморец Балчик 1:0
Фратрия - Янтра Габрово 1:0
Несебър - ОФК Хасково 2:1
Марек Дупница - Кюстендил 1:2
Дунав Русе - Севлиево 1:0
Спортист Своге - Бейтар Йерусалим 1:1
Спартак Варна - Септември Тервел 2:0
Локомотив Пловдив - Локомотив София 1:1
Черно море Варна - Черноморец Бургас 2:0
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