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Резултати от контроли играни днес

Резултати от контроли играни днес

9 Юли, 2025 22:58 488 0

  • контролни срещи-
  • мачове-
  • резултати-
  • ботев пловдив -
  • марица пловдив -
  • миньор перник -
  • цска-
  • несебър-
  • офк хасково-
  • марек дупница -
  • кюстендил-
  • спартак варна -
  • септември тервел -
  • локомотив пловдив -
  • локомотив софия

Българските отбори се подготвят за предстоящия сезон

Резултати от контроли играни днес - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Контролни срещи играни на 9 юли - сряда:

Локомотив Горна Оряховица - Лудогорец II 2:4
Благоевград - Вихрен Сандански 1:3
Ботев Пловдив - Марица Пловдив 1:1
Миньор Перник - ЦСКА II 0:0
Черно море Варна - Черноморец Балчик 1:0
Фратрия - Янтра Габрово 1:0
Несебър - ОФК Хасково 2:1
Марек Дупница - Кюстендил 1:2
Дунав Русе - Севлиево 1:0
Спортист Своге - Бейтар Йерусалим 1:1
Спартак Варна - Септември Тервел 2:0
Локомотив Пловдив - Локомотив София 1:1
Черно море Варна - Черноморец Бургас 2:0


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