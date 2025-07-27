Спортът по ТВ в неделя (27 юли)

РБ Лайпциг на крачка от подпис с бразилската сензация Ромуло – откритието на Станимир Стоилов

РБ Лайпциг е на прага да привлече изгряващата звезда на Гьозтепе и любимец на Станимир Стоилов, Ромуло. Според авторитетния журналист Флориан Плетенбе ...