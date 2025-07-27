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Спортът по ТВ в неделя (27 юли)

27 Юли, 2025 10:14 429 0

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  • тенис-
  • волейбол

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в неделя (27 юли) - 1
Снимка: shutterstock.com
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

11.00 Формула 2: Гран при на Белгия - Диема спорт 3

12.30 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше в Белгия - Евроспорт 1

12.40 Порше Суперкъп: Гран при на Белгия - Диема спорт 3

14.00 Плуване: Световно първенство - БНТ 3

14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, жени - Евроспорт 1

15.20 Маунтинбайк: Европейско първенство в Мегако, жени - Евроспорт 2

15.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4

16.00 Формула 1: Гран при на Белгия - Диема спорт 3

16.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 21, мъже - Евроспорт 1

17.00 Волейбол: Лига на нациите, мач за 3-о място, жени - МАХ Спорт 2

18.00 Тенис: турнир в Торонто - МАХ Спорт 1

19.00 Футбол: Англия - Испания, жени - БНТ 3

19.45 Футбол: Черно море – Ботев (Пд) - Диема спорт 2

20.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, четвърти ден - Евроспорт 2

21.00 Волейбол: Лига на нациите, полуфинал, жени - МАХ Спорт 2

21.00 Наскар: състезание в Индиана - МАХ Спорт 3

21.15 Футбол: Септември Сф – Левски - Диема спорт

22.00 Футбол: Арда – Локомотив (Сф) - Диема спорт 2

00.00 Тенис: турнир във Вашинтгон, финал - МАХ Спорт 1


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