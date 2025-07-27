Спортът по ТВ в неделя (27 юли)

11.00 Формула 2: Гран при на Белгия - Диема спорт 3
12.30 Автомобилизъм: Суперкупа на Порше в Белгия - Евроспорт 1
12.40 Порше Суперкъп: Гран при на Белгия - Диема спорт 3
14.00 Плуване: Световно първенство - БНТ 3
14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, втори етап, жени - Евроспорт 1
15.20 Маунтинбайк: Европейско първенство в Мегако, жени - Евроспорт 2
15.30 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 4
16.00 Формула 1: Гран при на Белгия - Диема спорт 3
16.45 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 21, мъже - Евроспорт 1
17.00 Волейбол: Лига на нациите, мач за 3-о място, жени - МАХ Спорт 2
18.00 Тенис: турнир в Торонто - МАХ Спорт 1
19.00 Футбол: Англия - Испания, жени - БНТ 3
19.45 Футбол: Черно море – Ботев (Пд) - Диема спорт 2
20.00 Голф: PGA тур, 3М Оупън, четвърти ден - Евроспорт 2
21.00 Волейбол: Лига на нациите, полуфинал, жени - МАХ Спорт 2
21.00 Наскар: състезание в Индиана - МАХ Спорт 3
21.15 Футбол: Септември Сф – Левски - Диема спорт
22.00 Футбол: Арда – Локомотив (Сф) - Диема спорт 2
00.00 Тенис: турнир във Вашинтгон, финал - МАХ Спорт 1
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