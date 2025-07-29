Съдийските назначения за 3 кръг в Първа лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз определи назначенията за предстоящия трети кръг на efbet Лига.
1 август 2025 г., петък, 19:00 ч.
Спартак (Варна) - Ботев (Враца)
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ТИ: Георги Петров Стоянов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Денислав Йорданов Сталев
СН: Камен Михайлов Алексиев
1 август 2025 г., петък, 21:15 ч.
ЦСКА 1948 - Септември
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Светослав Колев Енчев
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев
СН: Александър Костадинов Костадинов
2 август 2025 г., събота, 19:00 ч.
Локомотив (Пловдив) - ЦСКА
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Тодор Василев Вуков
4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Димитров Давидов
СН: Крум Добринов Стоилов
2 август 2025 г., събота, 21:15 ч.
Лудогорец - Добруджа
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Илиян Петров Капарашев
4-ТИ: Тодор Недялков Киров ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Станимир Георгиев Тодоров
СН: Георги Генов Нарлев
3 август 2025 г., неделя, 19:00 ч.
Локомотив (София) -Монтана
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Николай Георгиев Попниколов
4-ТИ: Християна Красимирова Гутева ВАР: Васил Петров Минев АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Вихрен Веселинов Манев
3 август 2025 г., неделя, 21:15 ч.
Левски - Славия
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дарин Василев Иванов
4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Ивайло Красимиров Ненков
СН: Валентин Желев Добрев
4 август 2025 г., понеделник, 19:00 ч.
Черно море - Берое
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Георги Любомиров Минев
4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Димо Стоянов Димов
СН: Георги Василев Йорданов
4 август 2025 г., понеделник, 21:15 ч.
Ботев (Пловдив) - Арда
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Владимир Тодоров Ташков
4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Ичко Лозев Лозев
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