Два мача от 3-ия кръг на Първа лига ще се изиграят днес - ПРОГРАМА

Президентът: Не съм бил против закупуване на техника, бил съм за закупуване на техника не в МВР, а във ВВС

Нищо не беше сторено и посрещаме ново лято с опустошителни пожари, това заяви президентът Румен Радев, цитиран от Dariknews.bg. "Точно преди 1 ...