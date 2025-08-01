Два мача от 3-ия кръг на Първа лига ще се изиграят днес - ПРОГРАМА

Първа лига - 3 кръг:
1 август - петък, 19:00
Спартак Варна - Ботев Враца
1 август - петък, 21:15
ЦСКА 1948) - Септември София
2 август - събота, 19:00
Локомотив Пловдив - ЦСКА
2 август - събота, 21:15
Лудогорец Разград - Добруджа Добрич
3 август - неделя, 19:00
Локомотив София - Монтана
3 август - неделя, 21:15
Левски - Славия
4 август - понеделник, 19:00
Черно море Варна - Берое Стара Загора
4 август - понеделник, 21:15
Ботев Пловдив - Арда Кърджали
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