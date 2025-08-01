Новини
Спорт »
Бг футбол »
Два мача от 3-ия кръг на Първа лига ще се изиграят днес - ПРОГРАМА

Два мача от 3-ия кръг на Първа лига ще се изиграят днес - ПРОГРАМА

1 Август, 2025 09:26 541 0

  • първа лига-
  • футбол-
  • програма-
  • левски-
  • цска-
  • ботев пловдив-
  • славия-
  • локомотив софия-
  • лудогорец-
  • берое

Спартак Варна и Ботев Враца дават старт

Два мача от 3-ия кръг на Първа лига ще се изиграят днес - ПРОГРАМА - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Първа лига - 3 кръг:

1 август - петък, 19:00
Спартак Варна - Ботев Враца

1 август - петък, 21:15
ЦСКА 1948) - Септември София

2 август - събота, 19:00
Локомотив Пловдив - ЦСКА

2 август - събота, 21:15
Лудогорец Разград - Добруджа Добрич

3 август - неделя, 19:00
Локомотив София - Монтана

3 август - неделя, 21:15
Левски - Славия

4 август - понеделник, 19:00
Черно море Варна - Берое Стара Загора

4 август - понеделник, 21:15
Ботев Пловдив - Арда Кърджали


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ