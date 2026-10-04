Белият дом създаде група за рисковете и бъдещето на ИИ

Белият дом създаде работна група, която ще проучи рисковете и възможностите, свързани с изкуствения интелект, и ще определи каква трябва да бъде ролята на федералното правителство при надзора над технологията. Екипът трябва да представи доклада си в рамките на 120 дни.

Групата ще носи името „Сили за суперразузнаване“, а неин ръководител ще бъде директорът на Националното разузнаване Джей Клейтън. Според високопоставен представител на Белия дом това на практика ще постави Клейтън в ролята на основен координатор на политиката на администрацията в областта на изкуствения интелект.

„Президентът разпореди да бъде сформирана група, която да направи точно това, което той каза: да гарантира, че ще останем лидери в суперразузнаването и че интересите на американските граждани ще бъдат поставени на първо място“, е заявил Клейтън пред „Уолстрийт джърнъл“.

Индустрията остава водеща при управлението на риска

Работната група ще разгледа действащите закони и ще обсъди възможни законодателни мерки, които Конгресът може да приеме. В същото време подходът на Белия дом предвижда основната отговорност за управлението на потенциалните рискове да остане при самата индустрия на изкуствения интелект.

„Очаквам диалогът да разработи механизми, както направихме с други индустрии“, е казал Клейтън. Той е посочил, че взаимодействието между правителството и технологичните компании може да бъде използвано за изграждането на рамки за безопасност и контрол, без да се блокира развитието на сектора.

Според устава на групата тя трябва да разработи планове за реакция при заплахи за обществото, свързани с напредналите системи за ИИ. В същото време документът поставя като цел да се избегне прекомерно регулиране, което би могло да ограничи иновациите и конкуренцията.

Ще се проверяват и сигналите за пробиви

Екипът ще анализира и начина, по който федералните власти получават информация за пробиви в сигурността, хакерски атаки, заобикаляне на защитите на моделите и други инциденти, свързани с ИИ. Очаква се да бъдат предложени подобрения в реакцията на правителството, използвайки действащите правомощия на институциите.

Създаването на групата идва след среща в Белия дом между Тръмп и ръководители на водещи технологични компании. На нея беше подкрепен доброволен подход, включващ вътрешен мониторинг на разработването и използването на моделите, независими оценки и контрол от страна на управителните органи на компаниите.

В края на септември Тръмп заяви пред „Аксиос“, че Клейтън е подходящ да ръководи усилията на администрацията в областта на изкуствения интелект. Тогава президентът каза, че ще избере човек за новата роля в рамките на три-четири дни. Точният обхват на правомощията на координатора и бъдещото място на групата във федералната структура предстои да бъдат уточнени.

Източници: Уолстрийт джърнъл, Ройтерс, Аксиос