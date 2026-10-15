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Ето кога започва производството на iPhone 18

Ето кога започва производството на iPhone 18

15 Октомври, 2026 18:28 515 4

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  • iphone 18e

Стандартният модел се очаква да излезе през март 2027 година заедно с iPhone 18e

Ето кога започва производството на iPhone 18 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Производството на стандартния iPhone 18 може да започне в края на ноември, а премиерата на смартфона да бъде отложена за март 2027 година. Информацията идва от Weibo, като по негови данни Apple подготвя „доста голям“ обем устройства, ако се съди по наличностите, които компанията планира.

Твърдението се появява малко след представянето на iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max през септември. Стандартният iPhone 18 се очаква да последва по-късно, заедно с нов модел, обозначаван като iPhone 18e. Краят на ноември като начало на производството съвпада с предполагаемата пролетна премиера. Сред споменаваните досега параметри на iPhone 18 са 6,3-инчов OLED дисплей с честота на опресняване 120 Hz, чипсет A20 и 9 GB оперативна памет. Тези характеристики също се основават на непотвърдени сведения.

Apple не е обявила официално дата за началото на производството, премиерна дата или технически характеристики на стандартния iPhone 18. Ако информацията за производството в края на ноември се окаже вярна, моделът може да бъде представен през март 2027-ра заедно с iPhone 18e.


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  • 1 дано е поне 3000 евра тоя модел

    1 1 Отговор
    е, кой го вълнува това?

    18:35 15.10.2026

  • 2 име

    1 1 Отговор
    А си карам с 12 Мини. На последната операционна система съм и направо си лети. Евала за поддръжката!

    18:46 15.10.2026

  • 3 ДрБр

    1 1 Отговор
    Дреме ми на шапката!

    19:24 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.