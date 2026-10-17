OpenAI съди Apple в кражба на данни за новото им устройство

OpenAI обвини Apple, че е получила поверителна информация за непредставено хардуерно устройство чрез служител, който е напуснал компанията, работил е там шест месеца и след това се е върнал в Apple. Твърденията са изложени в съда след продължаващия спор между двете технологични компании. Според OpenAI служителят е изпратил към лични акаунти повече от 100 файла, свързани с хардуерните проекти на компанията. В тях е имало изображения, инженерни данни, информация за доставчици и производствени процеси, както и изисквания към материалите и външните покрития.

Компанията твърди още, че след връщането си в Apple служителят е представил информацията пред висши ръководители. OpenAI свързва случая с новия хъб Apple HomeView, представен от Apple. Устройството се оказва в центъра на търговския спор, въпреки че според изложените твърдения предполагаемото представяне на информацията е станало месеци по-рано.

Apple отхвърля обвиненията, като заявява, че има политики и процедури, които не позволяват на новоназначени служители да използват поверителна информация от предишни работодатели. Apple отрича да е имало презентация пред нейни ръководители и посочва, че не е открила доказателства за откраднатите файлове на своите сървъри. Сегашният спор е ответна стъпка в дело, започнато от Apple през юли 2026 година. Тогава компанията обвини двама свои бивши служители, че са отнесли защитена интелектуална собственост в OpenAI. Технологичната компания от своя страна отрича тези обвинения.