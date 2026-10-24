Започнаха доставките на първия сгъваем iPhone, клиентите полудяха

Първият сгъваем iPhone на Apple предизвика силно търсене още при старта на предварителните поръчки, но първоначалните наличности на iPhone Duo са изчерпани за минути в САЩ, Южна Корея и Европа а сроковете за доставка са се удължили до края на януари 2027 година. Припомняме, че Apple започна да приема поръчки на 16 октомври, а в рамките на около половин час очакваните доставки за новите заявки са се изместили от ноември към декември, а след това към последните дни на януари, а компанията определя търсенето като „изключително силно“.

iPhone Duo разполага със сгъваем вътрешен LTPO AMOLED дисплей с диагонал 7,6 инча, честота на опресняване 120 Hz и резолюция 1878 на 2670 пиксела, с пикова яркост, която достига 3000 нита. Външният екран е с диагонал 5,4 инча, честота на опресняване 120 Hz и резолюция 1398 на 2034 пиксела. И двата дисплея се произвеждат изцяло от Samsung Display, който използва технология за сгъваем OLED екран без видима гънка и материален комплект M16. Началната цена на телефона в България е малко над 2300 евро за версията с 256 GB памет.

Apple не е обявила колко устройства е пуснала за предварителна поръчка, но според информацията първата партида изглежда по-малка от обичайните количества за стандартните модели iPhone. Причините са строгите изисквания за качество и ниската производителност при производството. Пантата е била основно производствено ограничение, като доставчиците са можели да изработват по няколкостотин броя дневно. Това е ограничило броя на телефоните, които Apple може да предложи още в началото на продажбите.

Компанията вече допуска онлайн поръчка на най-много два телефона от един клиент в САЩ, континентален Китай, Хонконг и Сингапур. В Япония и Южна Корея устройството се предлага само с предварително записан час за получаване от магазин.