Скрит механизъм в Claude Code засече VPN и местоположение

Скрит механизъм в Claude Code е проверявал сигнали за мрежовата среда и местоположението на потребителя, но твърдението, че Anthropic автоматично блокира всеки човек, който използва услугата от Русия, не е потвърдено. Става дума за функция в Claude Code – инструментът за програмиране на компанията – а не за доказана тайна инструкция, вградена във всички модели Claude.

Случаят беше разкрит след обратен инженеринг – анализ на работата на вече съществуващ софтуер. Изследователи и разработчици установиха, че определени версии на Claude Code са съдържали скрити маркери в системните инструкции. Те са позволявали на Anthropic да събира сигнали за прокси или VPN връзка, часовата зона, мрежовата конфигурация и възможни връзки с неофициални посредници.

Каква е била целта на проверката

Инженерът на Anthropic Тарик Шихипар определи механизма като „експеримент, който започнахме през март“. По думите му той е бил създаден за ограничаване на злоупотреби с акаунти, неофициална препродажба на достъп и така нареченото дистилиране – извличане на възможностите на един модел чрез огромен брой заявки, с които се обучава конкурентен изкуствен интелект. Цитатът му беше публикуван от Decrypt.

Това обяснение е различно от твърдението, че Claude тайно „проверява целия компютър“ на всеки потребител. Публично откритите данни сочат проверки на определени настройки и мрежови сигнали, а не доказано четене на лични файлове, GPS координати или цялото съдържание на устройството.

Защо са засегнати потребители от Русия

Claude официално не се предлага в Русия. Anthropic посочва, че може да ограничи или прекрати достъпа при използване от неподдържан регион, а също при нарушение на правилата за употреба. Компанията използва IP адрес и други технически сигнали, за да определи приблизителната държава или регион, в който се намира потребителят.

Затова VPN – услуга, която пренасочва интернет трафика през друг сървър и показва различен IP адрес – не гарантира достъп. Ако IP адресът е от една държава, но телефонният номер, плащането, часовата зона, предишните влизания и моделът на поведение сочат друга, системата може да отчете несъответствие. Според РБК именно съчетаването на такива сигнали повишава риска от автоматична проверка или блокиране.

Комерсантъ съобщи за случаи на потребители, получили уведомления за „подозрителни сигнали“ и прекратен достъп след използване на VPN. Тези случаи показват, че акаунти, използвани от неподдържани територии, могат да бъдат блокирани, но не доказват правило за автоматичен бан на всички руски потребители.

Какво означава това за читателя

Най-важният извод е, че достъпът през VPN не превръща използването на Claude от Русия в официално разрешена услуга. Потребителят може да загуби акаунта си, платения абонамент и достъпа до разговори или работни материали. Anthropic посочва, че блокираните потребители могат да влязат в профила си, да подадат жалба и в определени случаи да изтеглят данните си.

Няма публично потвърждение, че ChatGPT, Gemini или други конкурентни системи използват същия скрит механизъм. Възможно е подобни компании също да прилагат антифрод проверки – автоматични системи за откриване на подозрителна активност – но това не означава, че конкретната технология на Anthropic е внедрена при тях.

Източници: decrypt.co, amp.rbc.ru, kommersant.ru