Новини
Технологии »
Пет секунди във въздуха и 6 часа зареждане за Tesla Roadster

Пет секунди във въздуха и 6 часа зареждане за Tesla Roadster

28 Октомври, 2026 12:25 798 5

  • tesla roadster-
  • електромобили-
  • студеногазови ускорители-
  • tesla-
  • автомобили

Пълненето на системата със сгъстен азот може да наложи престой от два до шест часа.

Пет секунди във въздуха и 6 часа зареждане за Tesla Roadster - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Пет секунди работа на ускорителите могат да оставят новия Tesla Roadster без тази функция за между два и шест часа. Толкова време е необходимо за повторното зареждане на резервоара със сгъстен азот, разкри инженерният вицепрезидент на Tesla Ларс Морави. „Настоящото време за зареждане е между два и шест часа. Надяваме се да го намалим до под половин час“, заяви Морави. Системата използва резервоар с вместимост 200 литра, който трябва да бъде напълнен до налягане от до 10 000 psi.

При задействане сгъстеният азот се освобождава в кратък, силен импулс и подпомага ускоряването на автомобила. Технологията е известна като студеногазова тяга и използва принцип, сходен с този при малки маневри на космически апарати. При Roadster тя е предназначена да осигури краткотраен тласък при ускорение от място. Необходимото налягане означава, че обикновен компресор няма да е достатъчен. За зареждането вероятно ще е нужно специализирано оборудване, което поставя допълнителен въпрос пред бъдещите собственици — къде и как ще се пълнят резервоарите.

Tesla представя новия Roadster в три конфигурации. Базовата Performance е двуместна и е описана като версия за движение по пътищата без студеногазови ускорители. Версията Thrust запазва двуместното купе, но получава задни ускорители. Именно тя е предназначена за демонстрации на силно ускорение и кратки подскоци. За нея все още няма окончателно потвърждение за пълна хомологация за движение по обществени пътища. Rocket е едноместна конфигурация с ускорители около автомобила.

Тя е представяна като вариант за контролирани демонстрации и не е одобрена за движение по обществени пътища. Посочената резервация за Performance е 50 000 долара, а за Thrust — 250 000 долара. И при двете версии се предвиждат 5000 долара плащане с карта, а остатъкът трябва да бъде внесен в рамките на 10 дни. Tesla все още не е потвърдила окончателните характеристики, цените и датите за доставки. Началото на производството се очаква през 2028 г., но и този срок подлежи на промяна. Дотогава компанията трябва да реши не само как да съкрати времето за зареждане, но и как ще бъде осигурена необходимата инфраструктура за автомобилите с ускорители.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цветанов

    4 1 Отговор
    Мъск и Тесла вечни врагове на либерализма и истнабулската конвенция.

    Коментиран от #2

    12:32 28.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Оня с коня

    1 0 Отговор
    Другата Тесла която лети към Марс повече ми харесва :D :D :D :D :D

    12:48 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пришелец

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пришелец":

    ПП. исках да кажа,че е като морското свинче.Нито е морско ,нито свинче!

    13:13 28.10.2026