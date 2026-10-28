Пет секунди във въздуха и 6 часа зареждане за Tesla Roadster

Пет секунди работа на ускорителите могат да оставят новия Tesla Roadster без тази функция за между два и шест часа. Толкова време е необходимо за повторното зареждане на резервоара със сгъстен азот, разкри инженерният вицепрезидент на Tesla Ларс Морави. „Настоящото време за зареждане е между два и шест часа. Надяваме се да го намалим до под половин час“, заяви Морави. Системата използва резервоар с вместимост 200 литра, който трябва да бъде напълнен до налягане от до 10 000 psi.

При задействане сгъстеният азот се освобождава в кратък, силен импулс и подпомага ускоряването на автомобила. Технологията е известна като студеногазова тяга и използва принцип, сходен с този при малки маневри на космически апарати. При Roadster тя е предназначена да осигури краткотраен тласък при ускорение от място. Необходимото налягане означава, че обикновен компресор няма да е достатъчен. За зареждането вероятно ще е нужно специализирано оборудване, което поставя допълнителен въпрос пред бъдещите собственици — къде и как ще се пълнят резервоарите.

Tesla представя новия Roadster в три конфигурации. Базовата Performance е двуместна и е описана като версия за движение по пътищата без студеногазови ускорители. Версията Thrust запазва двуместното купе, но получава задни ускорители. Именно тя е предназначена за демонстрации на силно ускорение и кратки подскоци. За нея все още няма окончателно потвърждение за пълна хомологация за движение по обществени пътища. Rocket е едноместна конфигурация с ускорители около автомобила.

Тя е представяна като вариант за контролирани демонстрации и не е одобрена за движение по обществени пътища. Посочената резервация за Performance е 50 000 долара, а за Thrust — 250 000 долара. И при двете версии се предвиждат 5000 долара плащане с карта, а остатъкът трябва да бъде внесен в рамките на 10 дни. Tesla все още не е потвърдила окончателните характеристики, цените и датите за доставки. Началото на производството се очаква през 2028 г., но и този срок подлежи на промяна. Дотогава компанията трябва да реши не само как да съкрати времето за зареждане, но и как ще бъде осигурена необходимата инфраструктура за автомобилите с ускорители.