Kia направи EV4 GT от глина за Надал

Оранжева автомобилна скулптура посрещна Рафаел Надал в академията му в Майорка. Kia създаде пълноразмерен модел на EV4 GT, като смеси традиционна моделираща глина с пръст от кортове в Монте Карло, Париж, Рим и Мадрид. Автомобилът е почит към кариерата на испанеца, известен като „Краля на клея“.

Скулптурата повтаря основните пропорции на серийния хечбек Kia EV4 GT, но не е предназначена за движение.. За разлика от повечето глинени модели, които се поставят върху специални платформи с малки колела, творбата на Kia използва серийни джанти и гуми и вероятно може да бъде премествана на собствен ход.

Бялата дизайнерска лента върху оранжевата повърхност напомня линиите на тенис корт. По купето са добавени и препратки към най-важните постижения на Надал. До предния фар е изписано „63 TITLES ON CLAY“, а на капака е отбелязано постижението му от 81 поредни победи на клей.

Върху страничната част е посочено, че испанецът има четири титли на „Ролан Гарос“ от общо 22 титли от Големия шлем на сингъл. В задната част са изписани подписът на Надал и препратката към петте сезона, в които той е завършвал годината като номер едно в света. Рафаел Надал получи подаръка като част от дългогодишното си партньорство с Kia, започнало през 2006 година, след първата му титла от Големия шлем. Испанецът прекрати професионалната си кариера в края на 2024 година.

„Повече от двадесет години Kia беше до мен през цялата ми кариера, във върховете и в трудните моменти. Да получа този подарък, създаден от материала, който определи толкова голяма част от моя път, е изключително значимо за мен. Това е специално напомняне за всичко, което сме споделили, и съм поласкан от този жест“, каза Надал.

Kia посочва, че глиненото моделиране продължава да има място в автомобилния дизайн, въпреки развитието на дигиталните технологии. Физическият модел позволява на дизайнерите да преценяват пропорциите, повърхностите, покритията и напрежението във формите върху реален обект.