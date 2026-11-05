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Kia направи EV4 GT от глина за Надал

Kia направи EV4 GT от глина за Надал

5 Ноември, 2026 18:23 448 1

  • kia ev4 gt-
  • рафаел надал-
  • автомобилна глина-
  • тенис клей-
  • ролан гарос

Пълноразмерният модел е изработен от автомобилна глина и пръст от кортовете, на които испанецът спечели най-големите си титли

Kia направи EV4 GT от глина за Надал - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Оранжева автомобилна скулптура посрещна Рафаел Надал в академията му в Майорка. Kia създаде пълноразмерен модел на EV4 GT, като смеси традиционна моделираща глина с пръст от кортове в Монте Карло, Париж, Рим и Мадрид. Автомобилът е почит към кариерата на испанеца, известен като „Краля на клея“.

Скулптурата повтаря основните пропорции на серийния хечбек Kia EV4 GT, но не е предназначена за движение.. За разлика от повечето глинени модели, които се поставят върху специални платформи с малки колела, творбата на Kia използва серийни джанти и гуми и вероятно може да бъде премествана на собствен ход.

Kia направи EV4 GT от глина за Надал

Бялата дизайнерска лента върху оранжевата повърхност напомня линиите на тенис корт. По купето са добавени и препратки към най-важните постижения на Надал. До предния фар е изписано „63 TITLES ON CLAY“, а на капака е отбелязано постижението му от 81 поредни победи на клей.

Върху страничната част е посочено, че испанецът има четири титли на „Ролан Гарос“ от общо 22 титли от Големия шлем на сингъл. В задната част са изписани подписът на Надал и препратката към петте сезона, в които той е завършвал годината като номер едно в света. Рафаел Надал получи подаръка като част от дългогодишното си партньорство с Kia, започнало през 2006 година, след първата му титла от Големия шлем. Испанецът прекрати професионалната си кариера в края на 2024 година.

Kia направи EV4 GT от глина за Надал

„Повече от двадесет години Kia беше до мен през цялата ми кариера, във върховете и в трудните моменти. Да получа този подарък, създаден от материала, който определи толкова голяма част от моя път, е изключително значимо за мен. Това е специално напомняне за всичко, което сме споделили, и съм поласкан от този жест“, каза Надал.

Kia посочва, че глиненото моделиране продължава да има място в автомобилния дизайн, въпреки развитието на дигиталните технологии. Физическият модел позволява на дизайнерите да преценяват пропорциите, повърхностите, покритията и напрежението във формите върху реален обект.


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  • 1 историк

    0 0 Отговор
    За това великите шампиони са уважавани , а крадците и бандитите с имена на тикви и свини ще бъдат псувани , дори и след 200 години. !!

    18:28 05.11.2026