Как да регулирате правилно страничните огледала на колата

Безупречно почистените стъкла и огледала създават фалшиво усещане за абсолютна сигурност, но реалността на пътя често се оказва доста по-различна. Дори перфектната чистота не може да компенсира фактори като неправилно позиционирана седалка, затъмнени стъкла, заслепяващи отблясъци от ниското слънце или фаровете на движещите се отзад автомобили. Най-масовата и същевременно подценявана грешка сред шофьорите остава именно погрешното регулиране на страничните огледала, които в масовия случай отразяват прекалено голяма част от собственото купе вместо пътната обстановка.

Специалистите са на мнение, че дори идеално чистите повърхности не гарантират безпрепятствен обзор. Директната слънчева светлина през зимните месеци или агресивните отблясъци от насрещното движение предизвикват сериозен заслепяващ ефект. Освен това неудобната позиция зад волана е способна да свие зрителното поле на водача с цяла една трета. За постигане на оптимални резултати подготовката трябва да започне с правилното нагласяне на седалката и волана, а едва след това да се премине към огледалата. Лявото огледало се настройва чрез леко наклоняване на главата към прозореца, така че в края му едва да се вижда задният калник. При връщане на главата в нормална позиция отражението на собствения автомобил трябва почти да изчезне. Аналогичен подход се прилага и за дясното огледало, като тялото се насочва към центъра на кабината.

Експертите допълват, че фактори като тъмно фолио на задния прозорец драстично влошават видимостта през нощта и при лошо време. Обемните облегалки за глава, багажът с голям обем и специфичната височина на седене също допринасят за разширяването на опасните мъртви зони. Според експерта правилната настройка на страничните елементи трябва да показва едва около десет процента от задния калник, докато останалата площ обхваща пътното платно и съседните ленти. Това свежда до минимум невидимите участъци и дава възможност за навременно забелязване на изпреварващи автомобили без излишно и опасно въртене на главата.

Същевременно специалистите предупреждават, че крайностите също са опасни. Прекаленото завъртане на огледалата навън лишава водача от ценен визуален ориентир, което изкривява реалната преценка за разстоянието до идващите отзад превозни средства. Най-често срещаният пропуск остава нагласянето им така, че да дублират половината кола, създавайки огромно сляпо петно отстрани, където лесно може да се укрие мотоциклетист или компактен автомобил в динамичния градски трафик. При нощно шофиране или проливен дъжд не се налага механична корекция на огледалата, но е препоръчително използването на нощния режим на централното огледало и третирането на страничните стъкла със специални водоотблъскващи препарати.