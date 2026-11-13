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Samsung и Apple готвят по-големи сгъваеми телефони

Samsung и Apple готвят по-големи сгъваеми телефони

13 Ноември, 2026 08:30 98 1

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Слух сочи към Galaxy Z Fold9 Plus и iPhone Duo 2 Plus през 2027 г., но нито една от двете компании не е потвърдила плановете

Samsung и Apple готвят по-големи сгъваеми телефони - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Samsung и Apple може да подготвят по-големи версии на своите широкоформатни сгъваеми телефони за 2027 година. Слухът посочва възможни модели Galaxy Z Fold9 Plus и iPhone Duo 2 Plus, но нито едно от двете устройства не е потвърдено официално. Използваните имена са условни и е възможно да не бъдат избрани за серийните продукти. Няма публикувани данни за диагонала на дисплеите, техническите характеристики, цените или сроковете за премиера. Не е ясно и дали двата телефона ще бъдат представени едновременно.

Galaxy Z Fold8 и iPhone Duo вече използват по-широк формат в сравнение с традиционните сгъваеми телефони тип „книга“. При iPhone Duo вътрешният дисплей е 7,6 инча, а външният екран е 5,4 инча. Apple представи устройството през септември 2026 година, като продажбите започнаха през октомври.

Samsung също заложи на по-широка конструкция при Galaxy Z Fold8. Компанията посочва съотношение 4:3 за основния дисплей и 10:16 за външния екран.

При запазване на тези пропорции увеличаването на вътрешния дисплей би направило и външния по-широк. Това може да осигури повече пространство за съдържание, но едновременно с това да затрудни използването на телефона с една ръка.

До момента Samsung и Apple не са съобщавали официално за разработката на подобни модели. Затова Galaxy Z Fold9 Plus и iPhone Duo 2 Plus остават непотвърдени проектни названия, а 2027 година е единствено предполагаем период за евентуална премиера.


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