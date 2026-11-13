Apple закрива 28-годишния си форум за поддръжка

Apple прекратява работата на своята 28-годишна онлайн общност за техническа поддръжка. Apple Support Community ще бъде окончателно закрит на 20 ноември, а публикациите вече са достъпни само за четене и не могат да бъдат допълвани с нови въпроси или отговори.

„Apple Community ще бъде окончателно закрит на 20 ноември 2026 година“, гласи съобщението на компанията към посетителите на платформата. Apple благодари на потребителите, които са отделяли време, за да помагат на други собственици на нейни устройства, и ги насочва към официалния сайт за поддръжка.

Услугата стартира през 1998 година под името Apple Tech Exchange. През 2000 година е преименувана на Apple Discussions, през 2011 година става Apple Support Communities, а от 2022 година носи сегашното си име Apple Support Community. В продължение на близо три десетилетия платформата позволяваше на потребители да задават въпроси и да споделят решения за проблеми с iPhone, iPad, Mac и други продукти на Apple.

Форумът е бил замислен като място за помощ между потребители, макар че в отделни случаи в дискусиите са се включвали и служители на Apple. Част от публикациите ще останат видими до окончателното спиране, което означава, че натрупаната информация няма да изчезне веднага, но няма да може да бъде обновявана или обсъждана.

Компанията не е обявила публично един конкретен проблем, който да стои зад решението. Пред MacRumors Apple е заявила, че е стигнала до него след „внимателна оценка на стратегията и нуждите на клиентите“. Това оставя без официално потвърждение спекулациите, че платформата е загубила значение заради Reddit, специализираните форуми и чатботовете с изкуствен интелект.

След 20 ноември клиентите ще трябва да използват официалната поддръжка на Apple или независими общности като Reddit и форумите на MacRumors. Закриването слага край на една от най-дълго съществуващите онлайн услуги на компанията, посветени на помощта между потребители.