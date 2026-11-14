Италия глоби Meta с 805 млн. евро за достъп до снимки

Италианският регулатор за защита на личните данни наложи глоба от 805 милиона евро на Meta Platforms заради достъп до снимки и видеоклипове от устройствата на потребители с Android без конкретно съгласие и без достатъчно информация към тях. Сумата се равнява на около 887 милиона долара.

Санкцията е свързана с приложението Facebook и функцията „Получавай предложения от галерията, докато разглеждаш Facebook“. Тя е достъпна от 2023 г. и предлага на потребителите снимки и видеа от галерията на телефона като идеи за публикации.

„Компанията е получила достъп до снимки, видеа и свързаните с тях метаданни, съхранявани в смартфоните на италиански потребители, без да е получила конкретно съгласие и без да ги е информирала по подходящ начин“, посочи италианският регулатор.

Meta трябва в срок от 60 дни да изключи функцията по подразбиране и да поиска отделно, ясно и конкретно съгласие за достъпа до галерията. Компанията трябва също да обясни на потребителите за какво служи функцията, че включва достъп до снимки и видеа и как може да бъде деактивирана.

След изтичането на този срок функцията няма да може да бъде активирана за потребители, които не са дали валидно съгласие. Изискването ще важи и за хората, които вече са разрешили достъп до галерията за други функции на приложението.

Проверката е започнала през 2025 г. след сигнал от Центъра за защита на потребителите в Болцано. Според италиански медии са били засегнати около 20 милиона потребители на Android в Италия. Регулаторът е отчел и факта, че достъпът до галерията е бил свързан с едно общо разрешение за приложението, което не е показвало достатъчно ясно, че включва и предложенията от личните снимки.

Разследването не засяга евентуалното използване на снимките и видеата за обучение на системи с изкуствен интелект. Meta е отрекла да е използвала съдържанието за такава цел.

Италианският регулатор си е запазил правото да извърши отделна проверка на нова функция, въведена през 2026 г., която позволява съдържание от галерията да бъде обработвано в облак. Meta не е дала незабавен коментар по наложената санкция.

Глобата идва на фона на плановете на американската компания да набере 15 милиарда долара чрез емисия на облигации в пет транша. Meta обяви, че средствата ще бъдат използвани за ускоряване на инвестициите в инфраструктура за изкуствен интелект.