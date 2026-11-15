Бесънт поиска от Nvidia отговори за износа на чипове

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт поиска от Nvidia да даде отговори в срок до 10 дни за това как компанията е контролирала износа на чипове за изкуствен интелект към Китай. Той заяви, че обясненията трябва да бъдат предоставени от борда на директорите и външните юридически консултанти на производителя.

„Мисля, че през следващите 10 дни трябва да получим отговори от борда и от външните консултанти“, каза Бесънт в интервю за Fox News. По думите му Nvidia трябва да провери дали е знаела, че част от нейната продукция може да е достигала до китайски купувачи чрез посредници и компании с неясна крайна употреба.

Вашингтон настоява за промяна в ръководството

Бесънт призова борда на Nvidia да потърси следващия главен изпълнителен директор извън компанията. Той заяви, че производителят се нуждае от „драматично разтърсване“ след оттеглянето на Дженсън Хуанг.

Хуанг напусна поста през ноември, а финансовият директор Колет Крес беше назначена за временен главен изпълнителен директор. Бесънт не посочи конкретен кандидат за постоянен ръководител, но даде да се разбере, че предпочита човек, който не е част от досегашната управленска структура на Nvidia.

Спорът е свързан с износа за Китай

Натискът върху Nvidia се засили заради въпроси дали американски чипове за изкуствен интелект са били пренасочвани към Китай въпреки ограниченията на САЩ. Бесънт постави въпроса дали компанията е разполагала с достатъчно надеждни процедури, за да установи крайните получатели на продукцията си.

Темата се преплита и с отделен спор в администрацията на президента Доналд Тръмп. По-рано Бесънт обвини Министерството на търговията, че е забавило включването на сингапурската компания Megaspeed в списъка на дружествата, за които са наложени ограничения заради опасения за националната сигурност. Според Бесънт няколко американски институции са подкрепяли подобна мярка, но решението е било в правомощията на Министерството на търговията.

Nvidia трябва да представи финансовия си отчет на 17 ноември. Междувременно натискът идва не само от изпълнителната власт. Американски законодатели поискаха информация от компанията и от Хуанг, който е поканен на закрито интервю в Конгреса на 1 декември. На този етап няма публично обявен окончателен срок, в който Nvidia ще отговори на искането на Бесънт.

Източници: axios.com, apnews.com, cbsnews.com