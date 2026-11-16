Провал: Ракетата Vulcan загуби 40 спътника на Amazon след изстрелване

Ракетата Vulcan на United Launch Alliance не успя да изведе в орбита 40 интернет спътника Amazon Leo след изстрелване от Флорида. Аномалията е настъпила около 10 минути след началото на полета, а целият товар е загубен.

Vulcan е излетяла от площадка 41 на космическия център „Кейп Канаверал“ на 15 ноември в 12:40 ч. местно време, или 17:40 ч. по Гринуич. Това е първата мисия на ракетата за Amazon Leo и петият полет на Vulcan.

„Въз основа на данните, получени от директора на изстрелването, потвърждаваме, че ракетата Vulcan, изстреляна от площадка 41, е претърпяла аномалия 10 минути след началото на полета и не е успяла да изведе мисията на Amazon в орбита“, заяви United Launch Alliance.

Компанията допълни, че ще работи с Amazon и други организации, за да установи причината, да определи необходимите коригиращи действия и да подготви връщането на Vulcan към полети. ULA все още не е посочила публично кой компонент е довел до повредата.

Какво се е случило по време на полета

Ракетата е била оборудвана с два метанови двигателя BE-4, произведени от Blue Origin, и шест твърдогоривни ускорителя на Northrop Grumman. Ускорителите са работили нормално през първите минути и са се отделили приблизително минута и 40 секунди след изстрелването.

Според данните, анализирани от Ars Technica, двата двигателя на първата степен са продължили да работят най-малко 30 секунди по-дълго от очакваното. След отделянето на първата степен ракетата е започнала да се върти, а двигателите на горната степен Centaur са се включили при видимо отклонение от планираната траектория.

Първоначално ULA посочи само, че е възникнала аномалия. Точната последователност на събитията и техническата причина ще бъдат изяснявани в рамките на разследването.

Последици за програмата на Amazon

Загубената мисия е първата от общо 38 изстрелвания, резервирани от Amazon с ракети Vulcan за извеждане на спътници от мрежата Leo. Компанията е договорила и 24 полета с ракетата New Glenn на Blue Origin, 24 с европейската Ariane 6 и 13 с Falcon 9 на SpaceX.

За първоначалното съзвездие Amazon Leo са необходими повече от 3300 спътника. Преди неуспешния полет Amazon разполагаше със съществуващи спътници, но загубата на 40 апарата намалява планирания темп на разгръщане на мрежата.

Amazon Leo заяви, че риск съществува при всяко изстрелване, особено при първа мисия с дадена конфигурация. „ULA е дългогодишен партньор на Amazon и вярваме, че компанията ще извлече необходимите поуки от тази мисия и ще изпълни дългосрочните си планове за Vulcan“, посочи Amazon Leo.

Какво следва

Следва техническо разследване на телеметричните данни и на поведението на ракетата по време на полета. Vulcan вероятно ще остане на земята до установяване на причината и прилагане на коригиращи мерки.

До загубата на мисията ULA не беше претърпявала пълен провал на ракета от създаването си през 2006 г. Преди този полет компанията беше отложила три последователни опита заради проблеми с наземни системи и технически прекъсвания по време на обратното броене.

Източници: cbsnews.com, spaceflightnow.com, arstechnica.com