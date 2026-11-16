Gemini вече е наличен в повечето нови коли

Google започна да разпространява приложението Gemini за Apple CarPlay. Новата функция дава възможност на потребителите на iPhone да водят разговори без използване на ръцете чрез Gemini Live, директно от дисплея на автомобила. Компанията я описва като начин за „естествени, свободни разговори“ по време на пътуване, без водачът да сваля ръцете си от волана.

Добавянето към CarPlay идва след по-ранното внедряване на Gemini в Android Auto и в автомобили с вградени услуги на Google. Функцията се активира чрез иконата на Gemini на екрана или в страничната лента на CarPlay. Оттам може да бъде започнат нов разговор или да бъде продължен наскоро проведен.

Разговорите с Gemini Live могат да бъдат прекъсвани, когато потребителят иска да добави уточнение, да смени темата или да спре за момент, за да се концентрира върху пътя. Сред посочените от Google възможности са проверка на календара, обобщаване на непрочетени електронни писма и получаване на кратък дневен обзор.

Асистентът може също да предлага местни препоръки за места и забележителности. Google посочва още, че Gemini Live може да се използва за обсъждане на идеи, подготовка за предстояща среща или упражняване на презентация по време на пътуване.

Връзката с приложенията на Google Workspace, сред които Gmail и Google Calendar, позволява на потребителя да поиска обобщение на дълга електронна кореспонденция или информация за предстоящ ангажимент. Функцията Daily Brief трябва да бъде включена предварително.

Проведените през CarPlay разговори се синхронизират с приложението Gemini на iPhone. Така бележките, обобщенията и обсъжданите идеи остават в историята на чата и могат да бъдат прегледани след паркиране.

Google посочва, че разпространението започва глобално за всички потребители на Gemini в iOS и за всеки език, който поддържа Gemini Live. За да използват функцията, те трябва да инсталират последната версия на приложението, да разрешат достъп до микрофона и предварително да са провели поне един разговор с Gemini Live на телефона си.