Умните очила на Apple ще работят само с iPhone, и то не с всички

Първите умни очила на Apple вероятно ще имат сериозно ограничение още преди появата си на пазара: те ще работят само в комбинация със сравнително нов iPhone. Според информация на Марк Гурман компанията не планира поддръжка на телефони с Android, а очилата ще разчитат на смартфона за значителна част от изчисленията и достъпа до приложения.

Проектът е под кодовото име N50. Apple планира да представи устройството на конференцията за разработчици WWDC през юни 2027 година, а доставките да започнат преди края на същата година. Това обаче са вътрешни планове, които могат да бъдат променени, тъй като разработката на софтуера и изкуствения интелект все още създава трудности.

Очилата са проектирани с ограничена памет и изчислителна мощ. Затова те ще използват свързания iPhone като основен център за обработка на задачите, достъп до приложения и работа на Siri. Устройството ще използва олекотена версия на visionOS - операционната система, разработена първоначално за слушалките Apple Vision Pro. В прототипите се използва процесор, базиран на по-стари чипове за Apple Watch. Това позволява по-компактен дизайн, но едновременно с това ограничава възможностите за самостоятелна работа. Очаква се очилата да нямат дисплей и да се управляват основно чрез гласови команди. Потребителят ще може да пита Siri за дадена забележителност, да получава указания за движение, да превежда надписи и менюта, както и да води превод на разговори.

Сред останалите планирани функции са получаване на известия от iPhone, изпращане и отговаряне на съобщения, провеждане на разговори, управление на музика, създаване на напомняния и работа с календара. Предвижда се и контрол върху съвместими устройства за умен дом. Ключова роля ще има рамката App Intents. Тя позволява на разработчиците да добавят действия от приложенията си към Siri. Така потребителят би могъл например да поръча превоз, да направи резервация или да закупи билет чрез гласова команда, без да използва пряко екрана на телефона.

Марк Гурман допуска, че някои по-леки функции могат да работят чрез Wi-Fi, дори когато iPhone не е непосредствено до потребителя. Това може да важи най-вече за слушане на аудио. Не е ясно обаче колко от основните възможности ще останат достъпни без телефона.

Така Apple залага не на напълно самостоятелни очила, а на устройство, което разширява възможностите на iPhone. Подходът може да улесни използването на приложенията от екосистемата на компанията, но едновременно ще изключи потребителите на Android и ще направи покупката зависима от наличието на съвместим смартфон. Apple все още не е обявила официално цена, точни технически характеристики или окончателна дата за премиерата.