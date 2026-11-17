Повдигането на чистачките на предното стъкло през нощта е популярен зимен ритуал сред милиони шофьори, които се опитват да предотврапят залепването им за леденото стъкло. Според автомобилните специалисти обаче този навик крие сериозни технически опасности, които могат да доведат до преждевременна повреда на цялата почистваща система на автомобила.

Основният проблем се крие в постоянния опън, на който са подложени притискащите пружини в рамената на чистачките. Тези елементи не са проектирани да остават изцяло разтегнати и напрегнати за дълги периоди от време, особено при ниски зимни температури. С течение на времето пружините губят своята първоначална еластичност и отслабват, в резултат на което перата на чистачките спират да прилепват плътно към извивката на предното стъкло и губят ефективността си при почистване.

Още по-сериозен риск съществува при автомобилите, оборудвани с модерни сензори за дъжд и автоматичен режим на чистачките. Ако системата бъде оставена активна и перата замръзнат към стъклото през нощта, при палене на двигателя сутрин електрониката автоматично ще се опита да ги задвижи. Това може да доведе до скъсване на гумените пера или до изгаряне на електромотора на чистачките.

За да се избегнат подобни аварии, при вече замръзнали чистачки никога не трябва да се прибягва към насилствено дърпане или включване. Правилният подход е стъклото да се загрее постепенно с помощта на автомобилния вентилатор или стандартен размразител, като категорично се избягва използването на вряла вода, чийто термичен шок може да пука стъклото.

Експертите съветват преди паркиране в студените нощи автоматичният режим на чистачките да бъде изключван, а самите пера да се поддържат чисти. При невъзможност за прибиране на автомобила в гараж е за предпочитане под вдигнатите пера да се поставят обикновени картонени подложки или специални предпазни калъфи, без рамената да се оставят опънати докрай във въздуха.