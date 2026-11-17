Apple иска да добави Face ID към второто поколение на сгъваемия iPhone Duo, но компанията разполага с ограничено време, за да вземе окончателно решение. Моделът, известен с вътрешния код V78, е планиран за премиера през есента на 2027 година, а хардуерните му характеристики трябва да бъдат фиксирани около година по-рано. Информацията е на Марк Гурман от Bloomberg. По думите му Face ID е основният приоритет за iPhone Duo 2. Apple вече е разработила прототипи с вградена система за лицево разпознаване, но инженерите все още търсят начин тя да бъде интегрирана във външния дисплей.

Първият iPhone Duo използва Touch ID, разположен в страничния бутон. Изборът е свързан с ограниченията в тънкия сгъваем корпус и необходимото пространство за компонентите на Face ID. При второто поколение Apple се опитва да промени това, но сроковете за разработка поставят функцията под въпрос. Освен Face ID Apple разглежда възможността iPhone Duo 2 да получи Action button. Заради ограниченото вътрешно пространство бутонът може да бъде комбиниран с вече съществуващия Camera Control. Според Гърман това би било логично решение, тъй като много потребители рядко използват отделния бутон за камерата.

Ако Apple не успее да завърши интеграцията на Face ID навреме, функцията вероятно ще бъде отложена за следващото поколение. Гърман посочва, че в такъв случай Face ID би трябвало да се появи при iPhone Duo 3. Сред по-дългосрочните цели на Apple са още добавянето на телефото камера и намаляването на дебелината и теглото на сгъваемия телефон. Тези промени обаче не са единствените, които зависят от времето за разработка.

Обратната връзка от купувачите на първия iPhone Duo няма да може да бъде включена изцяло във второто поколение. Причината е, че основните хардуерни решения за Duo 2 са били определени още преди представянето на първия модел. Реакциите на потребителите вероятно ще окажат влияние най-рано върху iPhone Duo 3.