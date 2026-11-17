Втората бета версия на iOS 27.3 добавя отключване с лице за iPhone Duo. Функцията използва предната камера на сгънатия телефон и позволява достъп до заключения екран, без потребителят да докосва сензора Touch ID.

Новата възможност се включва от менюто Touch ID & Passcode в настройките под името „Unlock with Front Camera“. Apple я описва като начин за бързо отключване на iPhone Duo чрез предната камера, комбиниран с неотдавнашно удостоверяване чрез Touch ID или код.

Това не е Face ID. iPhone Duo не разполага с необходимия хардуер за системата на Apple за триизмерно лицево разпознаване, затова новата функция разчита на стандартната предна камера. Според MacRumors тя работи по-надеждно при добра осветеност и може да има ограничения в тъмна среда.

Отключването с лице е достъпно само когато телефонът е сгънат и се намира на заключения екран. При разгънат iPhone Duo потребителят трябва да използва Touch ID или код.

Предната камера не може да удостоверява плащания с Apple Pay, достъп до запазени пароли или други действия, които изискват по-високо ниво на защита. След 45 минути бездействие функцията се деактивира и отново е необходимо удостоверяване с Touch ID или код.

iOS 27.3 beta 2 добавя и опцията „Close to Lock“. Когато тя е включена, iPhone Duo се заключва при сгъване, вместо автоматично да прехвърля съдържанието от вътрешния към външния екран.

Обновлението включва още нови ограничения за използването на Apple Intelligence и Siri, както и функцията „Ask About Page“, която позволява на Siri да отговаря на въпроси за съдържанието на отворена страница. Apple предостави втората бета версия на разработчиците, а пълният iOS 27.3 се очаква през декември.