Пешеходна пътека в Италия предупреждава шофьорите още преди човекът да е стъпил на платното. Системата Salva Pedone засича автоматично пешеходците и включва светлинни сигнали, които правят пресичането по-видимо за приближаващите автомобили. Технологията вече се използва експериментално в няколко града, сред които Пиза и Салерно.

„Системата има за цел да повиши сигурността за пешеходците и да намали риска от инциденти чрез автоматично засичане на присъствието им и светлинни устройства с висока видимост“, посочва Община Салерно.

Salva Pedone използва сензори, свързани с електронен блок за управление. Когато бъде засечен човек, който се подготвя да пресече, системата активира няколко вида светлинни предупреждения към водачите. През деня започват да мигат кехлибарени LED маркери, вградени в пътната настилка. Едновременно с тях се включват светлини върху страничните колони и вертикалните пътни знаци, обозначаващи пешеходната пътека. След като човекът приключи пресичането, системата се връща автоматично в режим на изчакване.

Така предупреждението не зависи единствено от това дали водачът е успял да види пешеходеца. Светлинната сигнализация може да привлече вниманието му и при ограничена видимост, например заради паркиран автомобил или недостатъчно осветление.

През тъмната част на денонощието системата използва и LED ленти, вградени в самите ивици на пешеходната пътека. Те осветяват пресичащия човек отдолу, като към тях се добавят светлините върху колоните и LED панелите на пътните знаци. Целта е пешеходецът и мястото за пресичане да се различават по-лесно на слабо осветени улици.

Изпитването ще продължи една година. След края му общините трябва да предадат на министерството резултатите и събраните данни. Едва след този анализ властите ще преценят дали пешеходната пътека отговаря на условията за окончателно одобрение съгласно италианските правила за движение.