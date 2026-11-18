Изкуственият интелект променя професиите и начина, по който работят компаниите, но не отменя човешката отговорност. Това беше един от акцентите в разговор с Иван Пепелов и Петър Чардаков в предаването „Денят ON AIR“ по Bulgaria ON AIR.

Според Пепелов алгоритмите могат да оптимизират процеси и да помагат при изпълнението на задачи, но окончателното решение трябва да остане при човек. „Не може да вземе решение между нас и не трябва да го прави“, заяви той по повод ролята на изкуствения интелект.

Петър Чардаков посочи, че промените вече засягат всички професии и бизнеси. По думите му хората основателно се притесняват от навлизането на новите технологии, но основният въпрос е как ще се промени ежедневната работа, а не дали технологиите ще изчезнат.

Човекът остава отговорен за решението

Участниците в разговора поставиха акцент върху правилата за използване на AI агентите. Според Пепелов трябва ясно да бъдат определени техните права, собственикът на системата и параметрите, в които тя може да действа. Така се запазва човешкият контрол при процеси, които могат да имат последици за хора, компании или институции.

Този подход съответства и на изискванията на Европейския съюз за човешки надзор при високорисковите системи с изкуствен интелект. Правилата за прозрачност предвиждат потребителите да бъдат информирани, когато взаимодействат с определени AI системи, а съдържанието, създадено от изкуствен интелект, да бъде обозначавано в приложимите случаи.

Дигиталните портфейли също влизат в разговора

Сред обсъдените теми бяха и цифровите портфейли. Иван Пепелов ги определи като улеснение, при което участват три страни – издателят на портфейла, този, който проверява информацията, и човекът, който го използва.

Петър Чардаков заяви, че европейският електронен портфейл се разработва по стандарти, свързани с Европейската комисия. Според него инструментът трябва да улесни взаимодействието между граждани, бизнес и институции, без да премахва необходимостта от ясни правила и контрол.

Форумът AI EXPO Bulgaria предстои

Темата ще бъде сред акцентите на AI EXPO Bulgaria, което ще се проведе на 20 ноември в София. Организаторите определят форума като събитие, посветено на практическото приложение на изкуствения интелект за бизнеса, публичния сектор и гражданите.

Въпросът за пазара на труда остава свързан не толкова с изчезването на цели професии, колкото с промяната на задачите в тях. Изкуственият интелект може да поеме повтарящи се дейности, но преценката, отговорността и контролът върху решенията продължават да зависят от хората.