Илон Мъск прати колата си към Марс

Илон Мъск спази обещанието си да прати Tesla в космоса, след като аерокосмическата му компания SpaceX изстреля успешно ракетата-носител Falcon Heavy, най-мощната, с която човечеството разполага в момента. Червеният Roadster с манекен на астронавт на шофьорското място е използван вместо бетонни тежести за баласт, а по време на полета в електромобила е звучала песента на Дейвид Боуи "Space Oddity".

