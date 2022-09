След закупуването на новия iPhone може да срещнете един от тези проблеми

Продажбите на новия iPhone 14 стартираха преди три дни, но собствениците на нови устройства може и да останат разочаровани от сдобиването с нов смартфон. От Apple анонсираха официално, че потребителите закупили нов iPhone 14 може да се срещнат с някои софтуерни бъгове, които да помрачат настроението след като платите над 2500 лева за смартфон.

Един от бъговете е наличен още при първоначално активиране на устройството, където не може да бъде премината страницата с настройка на Wi-Fi мрежата. От Apple съветват да изберете опцията Connect to Mac or to a PC with iTunes и след това да се върнете на предишния екран и да опитате отново. Все още няма официална поправка на този проблем, както и решение за което от Apple да са съобщили.

Ако все пак успеете да преминете през този процес, Apple съобщава, че може да се сблъскате с други проблеми свързани с iMessages и FaceTime обажданията, които ще са неактивни. Дублиране на съобщения, грешки с имейл адреса и телефонния номер и други.