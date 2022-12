Автономен автомобил "замръзна" на оживено кръстовище (ВИДЕО)

Автономните автомобили са бъдещето или поне така смятат някои хора. В САЩ вече има няколко компании, които предлагат подобни таксиметрови услуги, а две от най-големите от тях – Waymo и Cruise попаднаха в неловка ситуация, след като кола на втората фирма блокира кръстовище за около 15 минути.

Now a self-driving but accompanied Waymo has pulled up behind it, absolute chaos pic.twitter.com/KenpQ7b2Jw