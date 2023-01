Google вече позволява заключване на инкогнито разделите

Google добави нова функция за потребителите на Chrome и Android, като им даде възможност да заключват индивидуално инкогнито прозорците в браузъра за смартфони и таблети. Към момента функцията е в процес на разпространение и може да не е налична за всички.

Новата функция може да бъде активирана в секцията с настройки, като отворите подменюто Privacy and Security и след това изберете Lock Incognito tabs when you leave Chrome. Ако не откривате тази настройка, то вероятно функцията все още не е достигнала до вас.

При избор на опцията, може да настроите отключване с пръстов отпечатък или лицево разпознаване в зависимост от устройството, което използвате, а също така с код или комбинация по избор. Целта на защитата е да предпази преглеждането на инкогнито прозорците, ако устройството се използва от няколко човека.