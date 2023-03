Хакери са откраднали чертежи на SpaceX и заплашват Мъск

Хакери успяха да се сдобият с 3000 чертежи от проекта SpaceX, след като успешно са откраднали информацията от един от главните доставчици на проекта – Maximum Industries.Хакерите заплашват, че са готови да продадат чертежите, ако от SpaceX не платят желаната сума, която поне към момента не се споменава.

Новината за това бе публикувана на страницата на LockBit в дарк уеб, а след това разпространена от анализатора по киберсигурност – Доминик Алвери. Крайният срок, който от LockBit дават за изплащането на сумата е 20 март до 11:26:23 часа. След това чертежите ще бъдат предадени на компанията или човекът, който предложи най-голяма сума за тях.

