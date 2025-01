Blue Origin успешно изстреля аналог на тежката ракета SpaceX Falcon Heavy (ВИДЕО)

Аерокосмическата компания Blue Origin, собственост на основателя на Amazon Джеф Безос, изстреля успешно тежката ракета носител New Glenn. Развитието ѝ продължи почти 10 години. Сега това е един от основните конкуренти на Falcon Heavy от SpaceX на Илон Мъск.

Изстрелването се състоя на 16 януари от Кейп Канаверал във Флорида в 02:03 източно време (09:03 българско време). С височина от приблизително 97.5 метра New Glenn има товароподемност от 45 тона. Това обаче е по-малко от отчетените 65 тона за Falcon Heavy на SpaceX.

Седемте двигателя BE-4 за многократна употреба на New Glen успешно изстреляха ракетата NG-1 и нейния полезен товар в околоземна орбита. Това беше основната цел на това стартиране. Бонус целта беше да се върне първата степен, наречена So You're Telling Me There's A Chance, като се приземи на плаващата платформа Jacklyn в Атлантическия океан.

При приближаване към платформата обаче ракетата-носител загуби контакт с контролната кула. Blue Origin официално потвърди, че първата степен е била загубена по време на кацане.

Blue Origin възнамерява да използва New Glenn за доставяне на различни товари в орбита, включително сателити за собствената си интернет мрежа Project Kuiper, аналог на Starlink на SpaceX. Интересното е, че първият от тези 3 236 сателита скоро ще бъде изстрелян в ниска околоземна орбита с помощта на ракета Falcon 9.