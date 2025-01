Новите "тèсли" се придвижват сами в заводите на компанията (ВИДЕО)

Пътят на Tesla с нейните усъвършенствани системи за подпомагане на водача в лицето на пълно самоуправление (под наблюдение) и автопилот - е белязан както от иновации, така и от противоречия. Въпреки че нито една от двете системи не е достигнала ниво на автономност 3 по скалата на SAE, главният изпълнителен директор Илон Мъск отдавна разказва за предстоящото пристигане на напълно самоуправляващи се Tesla, като кулминацията е Robotaxi - двуместен автомобил, проектиран без традиционните устройства за управление.

Въпреки че FSD се развива с времето, изследванията разкриват склонността му да създава фалшиво чувство за сигурност. Системата може да работи безупречно в повтарящи се сценарии, но въпреки това да показва непредсказуеми грешки. Въпреки това Tesla продължава да работи за внедряването на FSD. Компанията твърди, че нейните електрически автомобили могат автономно да се придвижват от производствения цех до определени зони за товарене без човешка намеса. Отделът за изкуствен интелект на Tesla наскоро публикува видеоклипове, показващи как няколко нови Model 3 и Model Y преминават около 1,2-километров маршрут във фабриката във Фримонт, напълно без водач.

Teslas now drive themselves from their birthplace at the factory to their designated loading dock lanes without human intervention



One step closer to large-scale unsupervised FSD pic.twitter.com/Aj6dHsLaRO

— Tesla AI (@Tesla_AI) January 29, 2025

Tesla предостави минимални подробности извън публикациите в X, показващи демонстрацията, което затруднява определянето на точния маршрут. Видеоклиповете предполагат, че пътуването започва от станция Supercharger извън сградата на завода и завършва на паркинг, където автомобилите се товарят на камиони за доставка. Целият процес отнема приблизително шест минути.

Въпреки противоречията около FSD в миналото, гледката на нови автомобили, които се движат автономно, безспорно е впечатляваща. BMW също внедрява подобни системи за самоуправление в своите заводи, но подходът им се различава значително. В завода на компанията в Динголфинг, Германия, новосглобените автомобили BMW се движат сами по маршрут с дължина 1 километър в рамките на завода. Тази система, наречена Automated Driving In-Plant (AFW), разчита на мрежа от сензори, инсталирани по протежение на маршрута, които създават външно генериран модел на околната среда и план за движение, за да направляват автомобилите. За разлика от това подходът на Tesla изглежда разчита в по-голяма степен на собствените възможности на автомобила за FSD.