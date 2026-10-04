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Мая Санду: Войната в Украйна застрашава Молдова
  Тема: Украйна

Мая Санду: Войната в Украйна застрашава Молдова

4 Октомври, 2026 04:35 478 9

  • мая санду-
  • молдова-
  • украйна-
  • руски дронове-
  • въздушно пространство

Пет дрона и ракети са навлезли във въздушното пространство на страната за около 15 минути. При взрив край Крокмаз са нанесени материални щети.

Мая Санду: Войната в Украйна застрашава Молдова - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Молдова Мая Санду осъди масираните руски атаки срещу Украйна и съобщи за нарушение на молдовското въздушно пространство от пет дрона и ракети. По думите ѝ въздушните обекти са навлезли в страната в рамките на около 15 минути и са се взривили в близост до населени места в четири района.

„Войната на Русия срещу Украйна пряко застрашава живота на нашите граждани“, заяви Санду.

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Открити са отломки в четири района

Фрагменти от дронове са намерени извън населената част на Каушени, край село Дубовца в Хинчещкия район, между Делакеу и Пухачени в Новоаненския район, както и край село Крокмаз в Щефан-Водския район.

В Крокмаз взривът е предизвикал пожар сред растителността и е нанесъл материални щети. За останалите места не се съобщава за пострадали или допълнителни разрушения.

Президентката призова гражданите да не се приближават до отломки от дронове и други подозрителни предмети. При откриването им те трябва незабавно да уведомят властите.

Молдова отчита над 45 нарушения от началото на годината

В изявление от Хелзинки, направено предишния ден, Мая Санду заяви, че през 2026 г. руски дронове са навлизали във въздушното пространство на Молдова повече от 45 пъти. Осем от тези случаи са регистрирани през последната седмица.

Санду подчерта, че Молдова укрепва способностите си за противовъздушна отбрана и модернизира армията си. Тя заяви, че страната е пряко засегната от продължаващите руски атаки срещу Украйна.

„Русия може да прекрати тази война още днес, а докато продължава да атакува, Украйна се нуждае от подкрепа, за да защити своите граждани и да опази и нашия мир“, каза президентката на Молдова.

Източници: bTV Новините


Молдова (Република)
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  • 5 Нищо ново

    1 3 Отговор
    Заплаха е Русия, а не войната.

    05:07 04.10.2026

  • 6 Маринов

    5 0 Отговор
    Засега не се съобщава, че Русия мисли да атакува Молдова. Ако се предполага, че въпросните дронове и ракети са руски, най вероятно са там в резултат на електронното противодействие на ВСУ. Това е.
    Много страх в незаконната президентка. Спомнете си избора й.

    05:09 04.10.2026

  • 7 Тая па@ка

    2 0 Отговор
    Мая може да се сравнява с другата па@ка Кая.!!!

    Коментиран от #9

    05:12 04.10.2026

  • 8 А ти ма

    1 0 Отговор
    Харвардска - сороска скумрия, не застрашават ли повече Молдова? Чужденка управлява страната и я "тегли" да се обединява с Румъния??? Не знам тия молдовци спят ли? Защо допускат чужденка да ги управлява???

    05:36 04.10.2026

  • 9 Един дол дренки

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тая па@ка":

    Мая, Кая, урсула, мацола, аналена, ... все "хубави" женички на власт, които съсипаха Европа!!!

    05:38 04.10.2026