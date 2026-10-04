Тръмп обеща по 5000 долара при победа на републиканците

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обеща по 5000 долара на всеки пълнолетен американски гражданин, ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената на междинните избори през ноември 2026 г.

„Ако републиканците спечелят Камарата на представителите и Сената, ще дам на всички пълнолетни граждани на Съединените американски щати по 5000 долара“, заяви Тръмп. Той нарече обещаното плащане „дивидент на Тръмп“.

Тръмп свърза парите с приходите от мита

Американският президент заяви, че републиканците могат да изпълнят плана заради приходите от митата и икономическия растеж на страната.

„Републиканците могат да го направят, а демократите не могат, защото получаваме огромни суми от митата и постигаме рекордни икономически успехи“, каза Тръмп.

Той оцени стойността на обещания дивидент на приблизително 1 трилион долара и заяви, че през последните 15 месеца в САЩ са били насочени инвестиции за 21 трилиона долара.

Плащането би изисквало одобрение от Конгреса

Според оценки на Асошиейтед прес изплащането на по 5000 долара на всички пълнолетни американски граждани би струвало над 1 трилион долара. За реализирането на подобна програма ще е необходимо одобрение от Конгреса, което означава, че обещанието не представлява автоматично плащане.

Тръмп припомни и еднократното плащане от 1776 долара, което по думите му е било предоставено на американските военнослужещи. „Всеки получи парите си. Направих го и ще го направя отново“, заяви президентът.

Президентът предупреди за последици при победа на демократите

Тръмп заяви, че победа на демократите ще доведе до повишаване на данъците и влошаване на икономическата ситуация. Той направи пряка препратка към Голямата депресия от 1929 г.

„Ако демократите спечелят, ще имате икономическа депресия, подобна на тази от 1929 г. Ако републиканците спечелят, всеки от вас ще има по 5000 долара в джоба си“, каза той.

Междинните избори в САЩ ще се проведат на 3 ноември 2026 г. На тях ще бъде избран целият състав на Камарата на представителите, както и част от членовете на Сената. От резултата ще зависи дали републиканците ще запазят контрола над двете камари на Конгреса.

Източници: Фокус