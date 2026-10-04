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Пентагонът проучва войната на бъдещето и окололунни системи
  Тема: IT ИНДУСТРИЯ

Пентагонът проучва войната на бъдещето и окололунни системи

4 Октомври, 2026 05:56 514 3

  • пентагон-
  • пит хегсет-
  • окололунни системи-
  • автономни оръжия-
  • изкуствен интелект

Пит Хегсет обяви инициативи за развитие на автономни оръжия, роботика и изкуствен интелект. Вашингтон разглежда и технологии за действие отвъд околоземната орбита.

Пентагонът проучва войната на бъдещето и окололунни системи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пентагонът проучва как ще се промени воденето на войни през следващите две десетилетия, включително възможността за използване на военни системи в района около Луната. Това заяви военният министър на САЩ Пит Хегсет по време на реч пред кадети във Военновъздушната академия в Колорадо Спрингс.

Американското военно ведомство е започнало инициатива, наречена „Бъдещето на военните действия“. В нея се разглеждат технологии и способности, които могат да бъдат необходими след 5, 10, 15 или 20 години.

„Как ще изглежда войната? Как подготвяме днешните бюджети за сраженията, които ще се случат утре?“, заяви Хегсет.

Сред посочените от него направления са окололунни системи, космически системи, подземни комплекси и подводници. Хегсет не обяви конкретни бюджети или срокове за изграждане на подобни системи. По думите му в инициативата са привлечени специалисти от отбранителната индустрия, а работата трябва да се извършва бързо.

Акцент върху роботиката и изкуствения интелект

Хегсет съобщи и за инициативата „Автономно военно командване“, която включва разработки в областта на роботиката и изкуствения интелект. Автономните системи могат да изпълняват задачи с ограничена човешка намеса, като използват софтуер за анализ, управление и вземане на решения.

„Съчетанието на висока ефективност и автономност на системите е бъдещето на военните действия“, каза американският военен министър. Той добави, че САЩ е трябвало да започнат този процес преди десет години и сега разширяват мащаба му.

Илон Мъск е сред участниците в проект „Меридиан“

По-рано американското военно ведомство обяви проект „Меридиан“, също посветен на бъдещето на войната. Сред посочените участници са ръководителят на SpaceX Илон Мъск, бившият председател на Камарата на представителите Нют Гингрич и основателят на отбранителната технологична компания Anduril Палмър Лъки.

Американската армия уточни, че проектът ще проучва бъдещите военни сфери и необходимите технологии и способности, но няма за цел разработването на нови стратегии или политики. Сред разглежданите области са космическата среда, подземните пространства, морските операции и автономните системи.

Паралелно с това президентът Доналд Тръмп подписа в края на август указ за създаване на първата в САЩ Космическа академия. В комисията по създаването ѝ участва и Пит Хегсет, заедно с ръководителя на НАСА Джаред Айзъкман.

Източници: РБК


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Войната на бъдещето

    5 0 Отговор
    Е вече загубена. И тя е изкуственият интелект против човечеството!
    1. Тези алгоритми стават все по-умни всеки ден
    2. Вече им поверяват армиите и оръжията.
    3. След като тези станат самостоятелни, много бързо може да решат, че "хората са излишни" и нали имат и оръжие?
    А може да "пуснат" и вируси от някоя лаборатория? Те не умират от вируси, ама хората- да! Вече навлизат навсякъде и могат да правят почти всичко...

    06:03 04.10.2026

  • 2 естествено че

    3 0 Отговор
    човекът ще изчезне...

    06:46 04.10.2026

  • 3 Ха ха ха

    1 0 Отговор
    Краварите да си сядат на дътата, а не да мислят за нови воини окололунни.Няма да мирясат и да се налапат тези хора.

    07:05 04.10.2026