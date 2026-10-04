Пентагонът проучва войната на бъдещето и окололунни системи

Пентагонът проучва как ще се промени воденето на войни през следващите две десетилетия, включително възможността за използване на военни системи в района около Луната. Това заяви военният министър на САЩ Пит Хегсет по време на реч пред кадети във Военновъздушната академия в Колорадо Спрингс.

Американското военно ведомство е започнало инициатива, наречена „Бъдещето на военните действия“. В нея се разглеждат технологии и способности, които могат да бъдат необходими след 5, 10, 15 или 20 години.

„Как ще изглежда войната? Как подготвяме днешните бюджети за сраженията, които ще се случат утре?“, заяви Хегсет.

Сред посочените от него направления са окололунни системи, космически системи, подземни комплекси и подводници. Хегсет не обяви конкретни бюджети или срокове за изграждане на подобни системи. По думите му в инициативата са привлечени специалисти от отбранителната индустрия, а работата трябва да се извършва бързо.

Акцент върху роботиката и изкуствения интелект

Хегсет съобщи и за инициативата „Автономно военно командване“, която включва разработки в областта на роботиката и изкуствения интелект. Автономните системи могат да изпълняват задачи с ограничена човешка намеса, като използват софтуер за анализ, управление и вземане на решения.

„Съчетанието на висока ефективност и автономност на системите е бъдещето на военните действия“, каза американският военен министър. Той добави, че САЩ е трябвало да започнат този процес преди десет години и сега разширяват мащаба му.

Илон Мъск е сред участниците в проект „Меридиан“

По-рано американското военно ведомство обяви проект „Меридиан“, също посветен на бъдещето на войната. Сред посочените участници са ръководителят на SpaceX Илон Мъск, бившият председател на Камарата на представителите Нют Гингрич и основателят на отбранителната технологична компания Anduril Палмър Лъки.

Американската армия уточни, че проектът ще проучва бъдещите военни сфери и необходимите технологии и способности, но няма за цел разработването на нови стратегии или политики. Сред разглежданите области са космическата среда, подземните пространства, морските операции и автономните системи.

Паралелно с това президентът Доналд Тръмп подписа в края на август указ за създаване на първата в САЩ Космическа академия. В комисията по създаването ѝ участва и Пит Хегсет, заедно с ръководителя на НАСА Джаред Айзъкман.

Източници: РБК