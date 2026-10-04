Пътници се усъмнили в екипажа след атаката на Flydubai

Пътници на полет на Flydubai, чийто втори пилот нападна командира в пилотската кабина, са се усъмнили в действията на част от екипажа, след като стюардите поискали нападателят да бъде развързан. Самолетът изпълнявал курс от Дубай до Тел Авив, но на 30 септември кацнал извънредно в Табук, Саудитска Арабия.

Според разкази на двама пътници пред The New York Post някои членове на кабинния екипаж настоявали вторият пилот да бъде освободен, след като трима пътници го обезвредили и вързали. „Те ни молеха да развържем терориста — не разбирахме защо“, разказал Цвика Манес, един от пътниците, намесили се при нападението.

Манес, Янив Хаюн и Асаф Раджуан успели да задържат втория пилот, като първоначално използвали пластмасови стяжки, а след това и кабели от слушалки, събрани от други пътници. По думите на Манес членовете на екипажа им казали: „Вие не сте Бог, не можете да го убиете“.

Поведението на стюардите предизвикало подозрения сред част от пътниците. Те настояли екипажът да се отдалечи от пилотската кабина и да се премести в петия или шестия ред. „Казахме им: „Сега ние командваме и ще правите каквото ви казваме“, разказал Манес. По-късно, според пътника Даниел Шлихтер, членовете на екипажа започнали да помагат, като раздавали вода и одеяла. Няма данни екипажът да е обвинен в съучастие с втория пилот.

Самолетът е сменил курса към Саудитска Арабия

Инцидентът е станал на борда на Boeing 737 на Flydubai, изпълняващ полет FZ1073 от Дубай до летище „Бен Гурион“ край Тел Авив. След подаването на аварийни кодове самолетът е променил курса си и е кацнал в Табук. Данните от проследяването на полета показват рязко снижение от около 10 000 до 4500 метра за приблизително минута.

Броят на хората на борда е посочен различно в отделните съобщения, Flydubai по-късно съобщи за общо 172 пътници и членове на екипажа. Авиокомпанията заяви, че всички са в безопасност, а капитанът е получил медицинска помощ и се е върнал в ОАЕ.

Прокуратурата на ОАЕ разследва опит за терористичен акт

На 3 октомври главният прокурор на ОАЕ Хамад Саиф Ал Шамси заяви, че разследването е установило опит на втория пилот да извърши терористичен акт. По думите му нападателят е използвал аварийна брадва срещу командира и е направил опит да поеме управлението на самолета.

Разследващите все още изясняват мотивите, възможните връзки и наличието на предварително планиране. Проверяват се физически и цифрови доказателства, а окончателните резултати ще бъдат обявени след приключване на процедурите.

Асошиейтед прес идентифицира предполагаемия нападател като 29-годишния гражданин на Оман Хамам ал-Хамами. Според агенцията той е бил отстранен от полети в предишната си работа заради опасения, свързани с радикални възгледи. Как впоследствие е бил нает от Flydubai и е допуснат до полета, също е предмет на разследване.

Източници: РБК