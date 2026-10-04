ОАЕ дали на Израел данни за екипажа на Flydubai преди полета

Властите на Обединените арабски емирства са предали на Израел списък с пътниците и екипажа на полета на Flydubai още преди излитането му. Данните са включвали имената и гражданството на членовете на екипажа, но израелските власти не са подали сигнал за риск относно нито един пътник или член на екипажа, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на регионални представители.

Става дума за полета от Дубай към Тел Авив на 30 септември, който извърши аварийно кацане в Табук, Саудитска Арабия. На борда е имало 182 души. Според властите на ОАЕ вторият пилот, гражданин на Оман, е нападнал индийския командир с аварийната брадва в пилотската кабина и е опитал да поеме управлението на самолета.

Командирът е успял да отвори вратата на кабината, след което пътници и други хора на борда са помогнали за обезвреждането на нападателя. Всички пътници са оцелели. Властите на ОАЕ определиха случилото се като терористична атака, но мотивите и цялата последователност на събитията все още се изясняват.

Вторият пилот е бил обект на ограничения в Оман

Оманският втори пилот е бил спрян от полети за националната авиокомпания на страната заради опасения, свързани с негови екстремистки възгледи. Не е изяснено как той е бил допуснат до полет към Израел, при положение че Оман няма дипломатически отношения с Израел.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че между Израел и чуждестранни авиокомпании отдавна съществуват договорености пилоти от държави без дипломатически отношения с Израел да не изпълняват полети до страната. Според регионалните представители обаче списъкът с екипажа е бил предаден предварително и в него е фигурирало гражданството на пилотите.

Израелската служба за вътрешна сигурност Шин Бет посочи, че Министерството на транспорта отговаря за проверката на списъците с пътници от чуждестранни полети. Министърът на транспорта Мири Регев отрече ведомството да носи отговорност и заяви, че то не е получило списък с пътниците или предупреждение за риск.

Разследват пропуски в авиационната сигурност

Случаят предизвика спорове между израелските институции за това кой е трябвало да провери екипажа и как информацията за оманското гражданство не е довела до спиране или промяна на състава на полета.

„При авиационната сигурност очевидно искаме проверките на миналото да бъдат възможно най-задълбочени. Но при трансграничните проверки има сериозни ограничения заради различията между отделните държави и ограничения обмен на информация“, заяви експертът по авиационна сигурност Филип Баум.

Flydubai преустанови полетите до и от Израел, докато продължава разследването. В Саудитска Арабия и ОАЕ се проверяват действията на екипажа, мотивите на втория пилот и евентуалните пропуски при допускането му до полета. Израелска парламентарна комисия ще разгледа процедурите за сигурност при международните полети и разпределението на отговорностите между транспортните и разузнавателните служби.

Източници: Таймс ъв Израел