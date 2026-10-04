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Нетаняху нареди проверка на сигурността на полетите към Израел

Нетаняху нареди проверка на сигурността на полетите към Израел

4 Октомври, 2026 20:59 538 5

  • бенямин нетаняху-
  • израел-
  • флайдубай-
  • авиационна сигурност-
  • международни полети

Решението идва след инцидент с полет на авиокомпания „Флайдубай“. Ще бъдат проверени всички аспекти на сигурността на чуждестранните граждански полети.

Нетаняху нареди проверка на сигурността на полетите към Израел - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди проверка на мерките за сигурност за международните полети към Израел. Решението идва след инцидент през тази седмица с полет на авиокомпания „Флайдубай“.

Нетаняху е възложил на ръководителя на Националния съвет за сигурност Шмуел Бен Езра да определи отговорник за задълбочена проверка на всички аспекти, свързани със сигурността на чуждестранните граждански полети към Израел.

Ще бъдат проверени всички аспекти на сигурността

„Нетаняху натовари ръководителя на Националния съвет за сигурност Шмуел Бен Езра да определи отговорник за задълбочена проверка на всички аспекти, свързани със сигурността на чуждестранните граждански полети към Израел“, се казва в изявление на канцеларията на израелския премиер.

В съобщението не се посочват допълнителни подробности за характера на инцидента с полета на „Флайдубай“, нито се уточнява кога ще приключи проверката или какви конкретни промени в мерките за сигурност могат да последват.

Източници: БТА


Израел
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    4 1 Отговор
    Бомбения арсенал на този малоумник е почти изпразнен..! Това е неудобната истина която напира да излезе на яве..!

    21:03 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Ха ха

    6 1 Отговор
    Спрете да пишете за този престъпник .Израел е терористична държава и не бива да и се отдава значение.

    21:09 04.10.2026

  • 4 Този

    5 1 Отговор
    фашизоиден умник нанесе непоправима щета на евреите за много поколения напред. Израел днес е расистка Германия от 1934г.

    21:10 04.10.2026

  • 5 Споко, за него и последователите му

    1 0 Отговор
    ще има избор - Букова гора или Брезова гора или Глинеста ливада.

    21:26 04.10.2026