Нетаняху нареди проверка на сигурността на полетите към Израел

Израелският премиер Бенямин Нетаняху нареди проверка на мерките за сигурност за международните полети към Израел. Решението идва след инцидент през тази седмица с полет на авиокомпания „Флайдубай“.

Нетаняху е възложил на ръководителя на Националния съвет за сигурност Шмуел Бен Езра да определи отговорник за задълбочена проверка на всички аспекти, свързани със сигурността на чуждестранните граждански полети към Израел.

Ще бъдат проверени всички аспекти на сигурността

„Нетаняху натовари ръководителя на Националния съвет за сигурност Шмуел Бен Езра да определи отговорник за задълбочена проверка на всички аспекти, свързани със сигурността на чуждестранните граждански полети към Израел“, се казва в изявление на канцеларията на израелския премиер.

В съобщението не се посочват допълнителни подробности за характера на инцидента с полета на „Флайдубай“, нито се уточнява кога ще приключи проверката или какви конкретни промени в мерките за сигурност могат да последват.

Източници: БТА