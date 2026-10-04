Йеменци събират средства и се отправят към фронта

Жители на Йемен събират средства, оръжия, боеприпаси и провизии за фронтовете в провинция Таиз, а в социалните мрежи се разпространяват призиви за обща мобилизация срещу хусите. Инициативите са част от засилваща се обществена подкрепа за силите, които защитават районите около Таиз.

В Мариб местна инициатива си е поставила първоначална цел да събере 50 милиона йеменски риала. Организаторите съобщават, че до третия ден са набрани 30 милиона риала. Сред дарителите са търговци на гуми и масла, учителки и шофьори на училищни автобуси. Заради трудности при банковите преводи организаторите призовават квартали, институции и различни професионални групи да определят доверени представители, които да събират средствата и да координират доставките.

В Таиз даренията включват още оръжия, боеприпаси, якета, одеяла и други принадлежности за бойците. Ал Джазира съобщава за случаи, при които жители продават лични вещи, за да финансират участието си във войната. Според активиста Абдел Джабар Нааман трима младежи от село в провинцията са продали имущество или са използвали лични спестявания за покупка на оръжие. По думите му единият е продал лаптопа си, вторият – мотоциклета си, а третият е насочил към тази цел пари, спестявани за сватба.

Призивите за присъединяване към фронта са стигнали и до бизнеса. Клон на кафене в Мариб е бил временно затворен, след като всичките му служители са се отправили към фронтовете в Таиз, съобщава Ал Джазира. В социалните мрежи са публикувани и призиви за „общо опълчение“ и подкрепа за антихуситските сили.

Мобилизацията преминава към организация

На 25 септември председателят на Президентския съвет на Йемен Рашад ал Алими призова гражданите да се включат в обща мобилизация и да се присъединят към армията и силите за сигурност по официален ред.

„Инструктирахме въоръжените сили, силите за сигурност и всички военни формирования да започнат изпълнението на възложените им задачи по одобрен план, докато страната бъде освободена от хусите“, заяви Рашад ал Алими.

На 28 септември парламентът одобри искането за обявяване на мобилизация. На 29 септември Съветът за национална отбрана обсъди готовността на войските, а на следващия ден в Аден министърът на отбраната Тахер ал Акили проведе среща за организацията и координацията на процеса.

По данни на Ал Джазира в Таиз народната мобилизация е започнала още преди официалното решение. Въпреки това към момента няма потвърдено значително увеличение на числеността на силите по фронтовете, което пряко да се свърже с обявената мобилизация. Властите работят по създаването на комисии за набиране на хора, финансиране, обучение и приемане на доброволци.

Боевете в Таиз са съсредоточени около планината Джабал Хан и пътя към града. От началото на септември близо 200 000 души са били разселени в Йемен, повечето от провинция Таиз. Затварянето на основни пътища допълнително затруднява доставките на храни и хуманитарна помощ.

Източници: Ал Джазира