Вторият пилот на Flydubai планирал удар по летище „Бен Гурион“

Задържаният втори пилот на полет на flydubai е заявил по време на разпит, че е планирал да насочи самолета към терминал на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив. Твърдението е публикувано от журналиста на N12 Амит Сегал, без да бъдат посочени източниците му, и е цитирано от „Седми канал“.

Според информацията планът е бил самолетът да продължи към Израел като при нормален заход за кацане. В последните секунди, когато прихващането му вече би било невъзможно, пилотът трябвало да промени посоката и да го насочи към терминала. По данни на израелските медии опитът за превземане на самолета е започнал над Йордания, за да изглежда полетът нормален до навлизането му в последната фаза.

„Той планираше да извърши нормален заход за кацане, а в последните секунди да насочи самолета към терминала“, написа Амит Сегал.

На 30 септември полет FZ1073 на flydubai е излетял от Дубай за „Бен Гурион“. По време на полета възниква инцидент в пилотската кабина, след който самолетът е отклонен към Табук в Саудитска Арабия. Всички пътници и членове на екипажа са оцелели, а задържаният втори пилот е предаден на властите.

Главният прокурор на Обединените арабски емирства Хамад Саиф ал Шамси заяви, че разследването е установило опит за извършване на терористичен акт. По думите му вторият пилот е нападнал капитана с аварийна брадва и е направил опит да поеме управлението на самолета.

„Разследването продължава, за да се установят всички обстоятелства, мотивите и евентуалните връзки по случая“, заяви главният прокурор на ОАЕ.

„Седми канал“ твърди още, че задържаният е заявил пред разследващите, че е избрал flydubai заради полетите до Тел Авив и че е започнал да планира операцията още преди да бъде нает от авиокомпанията. Тези подробности не са потвърдени независимо от властите.

Авиокомпанията flydubai засега не коментира допълнителните твърдения и посочва, че официалното разследване продължава. Властите анализират физически и цифрови доказателства, като окончателните изводи трябва да бъдат обявени след приключването на процедурите.

Случаят поставя въпроси и за проверките на екипажите, които изпълняват полети до Израел. Асошиейтед прес съобщи, че ОАЕ са предали на израелските власти данни за пътниците и екипажа, докато разследващите проверяват как заподозреният е успял да бъде включен в състава на полета.

Източници: Ройтерс