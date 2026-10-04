Новини
Свят »
Израел »
Вторият пилот на Flydubai планирал удар по летище „Бен Гурион“

Вторият пилот на Flydubai планирал удар по летище „Бен Гурион“

4 Октомври, 2026 21:22 953 10

  • flydubai-
  • летище бен гурион-
  • израел-
  • авиационна сигурност-
  • терористичен акт

Според израелски медии задържаният е искал да насочи падащия самолет към терминала в последните секунди на полета.

Вторият пилот на Flydubai планирал удар по летище „Бен Гурион“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Задържаният втори пилот на полет на flydubai е заявил по време на разпит, че е планирал да насочи самолета към терминал на летище „Бен Гурион“ край Тел Авив. Твърдението е публикувано от журналиста на N12 Амит Сегал, без да бъдат посочени източниците му, и е цитирано от „Седми канал“.

Според информацията планът е бил самолетът да продължи към Израел като при нормален заход за кацане. В последните секунди, когато прихващането му вече би било невъзможно, пилотът трябвало да промени посоката и да го насочи към терминала. По данни на израелските медии опитът за превземане на самолета е започнал над Йордания, за да изглежда полетът нормален до навлизането му в последната фаза.

„Той планираше да извърши нормален заход за кацане, а в последните секунди да насочи самолета към терминала“, написа Амит Сегал.

На 30 септември полет FZ1073 на flydubai е излетял от Дубай за „Бен Гурион“. По време на полета възниква инцидент в пилотската кабина, след който самолетът е отклонен към Табук в Саудитска Арабия. Всички пътници и членове на екипажа са оцелели, а задържаният втори пилот е предаден на властите.

Главният прокурор на Обединените арабски емирства Хамад Саиф ал Шамси заяви, че разследването е установило опит за извършване на терористичен акт. По думите му вторият пилот е нападнал капитана с аварийна брадва и е направил опит да поеме управлението на самолета.

„Разследването продължава, за да се установят всички обстоятелства, мотивите и евентуалните връзки по случая“, заяви главният прокурор на ОАЕ.

„Седми канал“ твърди още, че задържаният е заявил пред разследващите, че е избрал flydubai заради полетите до Тел Авив и че е започнал да планира операцията още преди да бъде нает от авиокомпанията. Тези подробности не са потвърдени независимо от властите.

Авиокомпанията flydubai засега не коментира допълнителните твърдения и посочва, че официалното разследване продължава. Властите анализират физически и цифрови доказателства, като окончателните изводи трябва да бъдат обявени след приключването на процедурите.

Случаят поставя въпроси и за проверките на екипажите, които изпълняват полети до Израел. Асошиейтед прес съобщи, че ОАЕ са предали на израелските власти данни за пътниците и екипажа, докато разследващите проверяват как заподозреният е успял да бъде включен в състава на полета.

Източници: Ройтерс


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Браво на капитана

    4 3 Отговор
    и на пътниците, които предотвратиха трагедията

    Коментиран от #10

    21:34 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Петров

    1 0 Отговор
    Не е вярно, планирал е по кулите близнаци в Ню Йорк

    22:49 04.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Егати

    0 0 Отговор
    ...дори 6-тият...липсва!?!?

    22:54 04.10.2026

  • 9 А50

    0 0 Отговор
    Планирали са го от Мосад, втория пилот са го използвали. Всщчки екипажи летящи към Израел са проверявани и във всички полети има служители от сигурността. Такива своеволия са невъзможни.

    22:56 04.10.2026

  • 10 А50

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Браво на капитана":

    Капитанът излезе корав и прецака плана на Мосад дано не го самоубият

    22:58 04.10.2026