Йемен започна операция за отвоюване на територии от хусите

Международно признатото правителство на Йемен обяви началото на мащабна военна операция за отвоюване на териториите, контролирани от хусите. Решението беше съобщено от председателя на Президентския съвет на лидерите Рашад ал Алими, който заяви, че правителствените сили ще продължат настъплението до възстановяването на държавния контрол върху цялата страна.

„Днес обявявам началото на военни операции за отвоюване на останалата територия на републиката и за разширяване на властта на държавата и нейните институции върху цялата национална територия“, заяви Ал Алими в телевизионно обръщение.

По-късно военен говорител на правителството призова хусите да сложат оръжие. Ал Алими каза, че решението за контранастъплението е взето, след като са били изчерпани всички възможности за деескалация. Той благодари на Саудитска Арабия за подкрепата и призова регионалните съюзници и международните партньори да подпомогнат йеменските сили и институциите на Президентския съвет.

Хусите съобщиха за удари по Saudi Aramco

Хусите, известни и като „Ансар Аллах“, заявиха, че са изстреляли балистични ракети и дронове по обекти на Saudi Aramco в Рияд и в района на Хурайс. Групировката твърди, че атаките са предизвикали големи пожари и са били извършени в отговор на 50 въздушни и ракетни удара на Саудитска Арабия по Йемен в рамките на 12 часа. Саудитските власти не са потвърдили веднага твърденията.

Хусите контролират Сана и значителна част от северозападен Йемен, където живее мнозинството от населението, след като превзеха столицата през 2014 г. Оттогава групировката е устояла на редица атаки от Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и техни западни съюзници, като междувременно е модернизирала въоръжението си с подкрепата на Иран.

Подготовка за сухопътно и въздушно настъпление

По данни на Ройтерс Саудитска Арабия и йеменските ѝ съюзници са планирали офанзива срещу хусите, при която саудитските сили ще поемат въздушните действия, а йеменските формирования ще водят сухопътните боеве. Съединените щати вече предоставят разузнавателни данни в подкрепа на операциите на Рияд, докато няколко държави от региона и Европа оказват основно отбранителна военна помощ на Саудитска Арабия.

Ескалацията последва съобщения за разширяване на бойните действия от страна на хусите. По-рано групировката заяви, че е нанесла удари по четири града в южната част на Саудитска Арабия. Съобщаваше се и за превземането на пристанищния град Мока и за придвижване по крайбрежието на Червено море към стратегическите острови Ханиш.

Източници: Ройтерс