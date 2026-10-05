Дрискол: Унизително е превъзходството на Украйна над САЩ

Бившият министър на армията на САЩ Дан Дрискол определи като „унизително“ да наблюдава как Украйна, въпреки значително по-малкия си бюджет, променя въоръжените си сили по-бързо от Съединените щати и внедрява по-съвременно оръжие. Той направи изявлението в интервю за списание „Ролинг стоун“, цитирано от РБК.

„В известен смисъл беше унизително да видя колко бързо може да се промени една държава, когато това е необходимо“, каза Дрискол. По думите му разликата между бюджетите на двете държави прави украинския напредък още по-впечатляващ.

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Дроновете са в центъра на промяната

Според Дрискол американската армия може да извлече най-важни уроци от развитието на украинските безпилотни технологии. През май 2025 г. той е създал експериментален батальон от 600 военнослужещи, базиран в Италия. Подразделението е разполагало с лаборатории за дронове, изпитвало е тактики за радиоелектронна борба и е работило с украински съветници.

Бившият министър заяви, че американските военнослужещи в някои случаи се връщат „20 или 30 години назад“ в технологично отношение. Той свърза проблема с начина, по който се планират и финансират военните доставки.

Като пример Дрискол посочи машините „Хъмви“. По думите му армията е имала нужда от около 50 000 автомобила, но е получила повече от два пъти повече, тъй като Конгресът е продължил да финансира производството над заявените потребности. Така част от техниката е остарявала или е губела практическата си стойност още преди да бъде въведена в употреба.

Платформа за противодействие на дронове

По време на мандата си Дрискол е подкрепил създаването на обща платформа за закупуване на средства срещу безпилотни апарати. В нея са включени сензори, системи за заглушаване и прехващачи.

Той е планирал този модел да бъде разширен към други видове въоръжение и да бъде достъпен и за съюзниците на САЩ. През юни Дрискол обяви и планове за два полигона, които да възпроизвеждат условията на бойните действия в Украйна. На тях е трябвало да се изпитват дронове, системи за противодействие и средства за радиоелектронна борба.

Дрискол подаде оставка през август след месеци на напрежение с министъра на отбраната Пийт Хегсет. Причините за напускането не бяха официално обявени, но отношенията между двамата бяха широко коментирани от американски медии.

Говорителят на Пентагона Шон Парнел отхвърли критиките към ръководството на Хегсет и заяви, че министърът работи по модернизацията на всички видове въоръжени сили още от първия си ден. Дрискол от своя страна каза, че двамата вероятно са били съгласни по повече от половината въпроси, но публично са се виждали основно различията им.

Източници: РБК, Ролинг стоун