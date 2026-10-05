САЩ удариха лодка в Карибско море, загинаха четирима

Американските военни са нанесли удар по моторна лодка в Карибско море, при който са загинали четирима души. Южното командване на САЩ твърди, че плавателният съд е бил използван за наркотрафик и е плавал по установени маршрути за незаконен пренос на наркотици.

Операцията е извършена в неделя от силите на Съвместната оперативна група за Западното полукълбо. Южното командване определи лодката като високоскоростен плавателен съд, използван от предполагаеми наркотрафиканти.

„Потвърдена разузнавателна информация установи активното участие на плавателния съд в наркотрафик“, заяви Южното командване на САЩ.

Американската армия съобщи за четири жертви и определи загиналите като „наркотерористи“. Не са оповестени имената им, националността им или точните координати на удара.

Асошиейтед прес отбелязва, че американските военни не са представили доказателства, че лодката е превозвала наркотици. Публикуван видеозапис показва движещ се плавателен съд, който е обхванат от експлозия.

Случаят е част от продължаващата от септември 2025 г. кампания на администрацията на Доналд Тръмп срещу предполагаеми наркотрафиканти в Латинска Америка. Според данни, цитирани от Асошиейтед прес, при 70 удара по лодки досега са загинали най-малко 235 души.

Вашингтон представя операциите като мярка срещу доставките на наркотици към Съединените щати. Липсата на публично представени доказателства за товара на поразените плавателни съдове обаче остава част от спора около кампанията.

Източници: Анадолска агенция