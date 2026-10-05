ФБР задържа жена, следила сина на тайванския президент

ФБР задържа на международното летище в Лос Анджелис 34-годишната Уанин „Хедър“ Джан, която според американските власти е действала като нерегистриран агент на Китай. Арестът е извършен на 4 октомври, малко преди тя да отпътува за Шанхай.

Джан, брокер на недвижими имоти от Ървайн, Калифорния, е обвинена, че е следила сина на тайванския президент Лай Чин-те и семейството му. Според федералната жалба тя е снимала дома и автомобилите им, а след това е предавала информацията на предполагаеми китайски куратори. Твърденията са изложени в съдебен документ и не представляват доказана вина.

Снимки, видеозаписи и регистрационни номера

Американските власти твърдят, че Джан и предполагаем съучастник са пътували до района на Сиатъл през септември 2025 г. Там те са наблюдавали дома на семейството и са заснели пристигането му. Според жалбата Джан е изпращала на предполагаемия си контакт в Китай видеозаписи, снимки и регистрационни номера на автомобилите.

Разследващите са получили достъп до комуникация чрез приложението WeChat след претърсване на акаунта на Джан в iCloud. В един от описаните в документа случаи тя потвърдила, че е видяла целта, и предала допълнителни данни за нея и семейството ѝ.

Според ФБР Джан е била свързана с най-малко двама души, които по думите на разследващите са работили за китайското правителство. Американският специален агент Кевин Холт е посочил в съдебната декларация, че местонахождението и снимките на близки роднини на високопоставен тайвански представител могат да бъдат използвани за оказване на натиск върху тайванското ръководство.

Джан е задържана преди полета за Шанхай

ФБР съобщи за ареста в социалната мрежа „Екс“. „Не можете да провеждате операции на чуждо разузнаване на американска територия и просто да се качите на самолет, за да се приберете у дома“, заяви бюрото.

Директорът на ФБР Кеш Пател допълни, че САЩ вече не са безопасно място за подобни операции. Той обвини Джан, че е следила семейството на чужд лидер на територията на САЩ в интерес на Китай.

Ройтерс съобщи, че Джан се очаква да се яви пред федерален съд в Лос Анджелис на 5 октомври. Към момента няма публична информация дали тя е наела адвокат. Китайското посолство във Вашингтон и тайванското представителство в САЩ не са дали незабавен коментар.

Американската прокуратура предстои да представи обвиненията пред съда. До произнасяне на окончателно съдебно решение Джан се счита за невиновна.

Източници: Ройтерс