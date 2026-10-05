Йеменските правителствени сили поеха контрола над Баб ел-Мандеб

Йеменските правителствени сили са установили контрол над стратегическия район Баб ел-Мандеб, който досега е бил под контрола на хутите. Операцията е част от продължаващата военна кампания „Зората на Йемен“, съобщава Анадолската агенция, предава News.bg.

Военният говорител подполковник Маджид Абдула ал-Нузайли заяви, че подкрепяните от правителството бригади „Южни гиганти“ и силите „Щитът на нацията“ „успешно са поели контрола над Баб ел-Мандеб“.

В серия от публикации в американската социална платформа Х ал-Нузайли съобщи, че правителствените сили са установили контрол и над летището Дхубаб, като същевременно са прекъснали пътната връзка между Дхубаб и Моха.

По думите му стотици бойци на хутите са били обкръжени в района на Дхубаб. Военният говорител ги е призовал да се предадат, като допълнил, че впоследствие част от бунтовниците са успели да избягат с лодки по море.

По-късно йеменската армия потвърди, че правителствените сили са превзели Дхубаб и стратегически позиции около протока Баб ел-Мандеб след сблъсъци с хутите.

Официалната йеменска информационна агенция „Саба“ съобщи, че силите на „Щитът на нацията“ и подкрепяните от правителството бригади „Южни гиганти“, с подкрепата на „Народната съпротива“, са установили контрол над Дхубаб в западната част на провинция Таиз.

Военен източник, цитиран от „Саба“, заяви, че правителствените сили са започнали мащабна операция с въздушна подкрепа срещу позиции и сили на хутите в няколко района на областта.

В хода на настъплението силите са завзели ключови позиции и са прекъснали снабдителните линии и маршрутите, водещи към Баб ел-Мандеб, съобщава източникът.

При сблъсъците неизвестен брой бойци на хутите са били убити или ранени. Няколко военни превозни средства и единици техника също са били унищожени или повредени.

Междувременно бригадите „Южни гиганти“ обявиха началото на „решаваща“ военна операция срещу хутите в района на Баб ел-Мандеб.

Протокът има стратегическо значение за международното корабоплаване. Баб ел-Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море и представлява ключов воден маршрут за международния морски транспорт.