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Йеменските правителствени сили поеха контрола над Баб ел-Мандеб

Йеменските правителствени сили поеха контрола над Баб ел-Мандеб

5 Октомври, 2026 12:40, обновена 5 Октомври, 2026 12:35 936 5

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Силите на „Южни гиганти“ и „Щитът на нацията“ са превзели Дхубаб и ключови позиции около стратегическия проток

Йеменските правителствени сили поеха контрола над Баб ел-Мандеб - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Йеменските правителствени сили са установили контрол над стратегическия район Баб ел-Мандеб, който досега е бил под контрола на хутите. Операцията е част от продължаващата военна кампания „Зората на Йемен“, съобщава Анадолската агенция, предава News.bg.

Военният говорител подполковник Маджид Абдула ал-Нузайли заяви, че подкрепяните от правителството бригади „Южни гиганти“ и силите „Щитът на нацията“ „успешно са поели контрола над Баб ел-Мандеб“.

В серия от публикации в американската социална платформа Х ал-Нузайли съобщи, че правителствените сили са установили контрол и над летището Дхубаб, като същевременно са прекъснали пътната връзка между Дхубаб и Моха.

По думите му стотици бойци на хутите са били обкръжени в района на Дхубаб. Военният говорител ги е призовал да се предадат, като допълнил, че впоследствие част от бунтовниците са успели да избягат с лодки по море.

По-късно йеменската армия потвърди, че правителствените сили са превзели Дхубаб и стратегически позиции около протока Баб ел-Мандеб след сблъсъци с хутите.

Официалната йеменска информационна агенция „Саба“ съобщи, че силите на „Щитът на нацията“ и подкрепяните от правителството бригади „Южни гиганти“, с подкрепата на „Народната съпротива“, са установили контрол над Дхубаб в западната част на провинция Таиз.

Военен източник, цитиран от „Саба“, заяви, че правителствените сили са започнали мащабна операция с въздушна подкрепа срещу позиции и сили на хутите в няколко района на областта.

В хода на настъплението силите са завзели ключови позиции и са прекъснали снабдителните линии и маршрутите, водещи към Баб ел-Мандеб, съобщава източникът.

При сблъсъците неизвестен брой бойци на хутите са били убити или ранени. Няколко военни превозни средства и единици техника също са били унищожени или повредени.

Междувременно бригадите „Южни гиганти“ обявиха началото на „решаваща“ военна операция срещу хутите в района на Баб ел-Мандеб.

Протокът има стратегическо значение за международното корабоплаване. Баб ел-Мандеб свързва Червено море с Аденския залив и Арабско море и представлява ключов воден маршрут за международния морски транспорт.


Йемен
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  • 4 Анонимен

    0 0 Отговор
    Е, сега бензина ще падне ли?

    13:41 05.10.2026

  • 5 Газа

    1 0 Отговор
    Газа

    13:41 05.10.2026