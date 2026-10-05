Антонио Гутериш на четиридневно посещение в Пакистан

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш започна четиридневно посещение в Пакистан, предаде пакистанската новинарска агенция АПП, предава БТА.

По време на визитата Гутериш ще обсъди посредническата роля на Пакистан в конфликта между САЩ и Иран, както и конструктивните усилия на страната в подкрепа на преговорите между двете държави, наред с други въпроси.

Посещението се осъществява по покана на правителството на Пакистан. В рамките му ръководителят на ООН ще проведе срещи с министър-председателя Шехбаз Шариф, заместник министър-председателя и министър на външните работи Исхак Дар, както и с високопоставени държавни служители. Гутериш ще разговаря и с президента Асиф Али Зардари.

„През годините генералният секретар е ставал пряк свидетел на това как Пакистан е подкрепял другите, като е предоставял свои граждани за служба под флага на ООН и е използвал дипломацията и посредничеството си, за да сближи страните в моменти, когато диалогът е най-необходим“, заяви говорителят на ООН Стефан Дюжарик пред агенция АПП във връзка с посещението на ръководителя на световната организация в Пакистан.

„Този дух е нещо, на което сме ставали свидетели многократно през годините, и той е един от най-големите приноси на Пакистан към нашия общ свят“, добави той.

Генералният секретар на ООН нееднократно е изразявал признателност за активните дипломатически усилия на Пакистан във връзка с конфликта в Близкия изток. Тези усилия доведоха до Меморандум за разбирателство, с който беше установено прекратяване на огъня.

По време на последната си пресконференция преди дебата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН миналия месец Гутериш настоятелно призова за връщане към диалога с цел прекратяване на войната след провала на примирието.

Гутериш трябва да се оттегли от поста генерален секретар на ООН в края на тази година, след като е изкарал два петгодишни мандата.

Последното посещение на Гутериш в Пакистан беше през 2022 г., когато обширни райони на страната пострадаха от опустошителни мусонни наводнения. Тогавашната визита беше израз на солидарност и остави силно впечатление у хората, засегнати от бедствието.

В рамките на настоящото си посещение ръководителят на ООН отново ще посети Националната служба за управление при бедствия. Там той ще се запознае на място с напредъка на Пакистан в укрепването на готовността и устойчивостта на страната след наводненията.

В Исламабад Гутериш ще посети и централата на Групата на военните наблюдатели на ООН за Индия и Пакистан, известна като UNMOGIP. Организацията следи ситуацията по Линията на контрол в спорния регион Джаму и Кашмир.

Очаква се генералният секретар на ООН да се завърне в Ню Йорк в четвъртък.