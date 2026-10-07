Касем поиска пълно изтегляне на Израел от Южен Ливан

Лидерът на ливанското шиитско движение „Хизбула“ Наим Касем призова за пълно и безусловно изтегляне на израелските военни от южната част на Ливан. Той отправи призива в предварително записано обръщение, излъчено по телевизионния канал на движението „Ал Манар“, предаде ДПА.

„Решението на настоящия конфликт в Ливан изисква пълното изтегляне на Израел, без „Хизбула“ да предоставя каквото и да е в замяна“, заяви Касем. Той каза още, че е открит към вътрешни реформи в Ливан, включително по отношение на контрола над оръжието и икономическата политика.

Различията около разоръжаването

Генералният секретар на „Хизбула“ отхвърли каквато и да е външна намеса от САЩ или други държави. Позицията му се разминава с изискването на Израел, който настоява за разоръжаване на движението преди изтеглянето на своите сили, посочва ДПА. Според агенцията Израел свързва това условие с необходимостта да бъдат предотвратени бъдещи заплахи и потенциални терористични актове.

Зоната за сигурност в Южен Ливан

Израелските военни са създали едностранно зона за сигурност в Южен Ливан, като заявяват, че целта ѝ е да предотврати нападения на „Хизбула“ срещу Северен Израел. Движението и ливанското правителство определят израелското присъствие в района като окупация и нарушение на международното право.

Според географски изчисления на ливански медии територията под израелски контрол обхваща около 620 квадратни километра, или приблизително 6% от площта на Ливан. Така спорът за военното присъствие остава свързан едновременно с въпроса за сигурността на Израел и с настояването на Ливан за прекратяване на окупацията.

Източници: bta.bg