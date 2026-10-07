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Хуситите заявиха, че са свалили саудитски дрон CH-4

Хуситите заявиха, че са свалили саудитски дрон CH-4

7 Октомври, 2026 05:50 368 1

  • хусити-
  • йемен-
  • саудитска арабия-
  • безпилотник-
  • ал джауф

Военният представител на „Ансар Аллах“ Яхя Сари твърди, че апаратът е изпълнявал разузнавателна и ударна мисия над Ал Джауф. Саудитска Арабия не е потвърдила информацията.

Хуситите заявиха, че са свалили саудитски дрон CH-4 - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хуситите заявиха, че са свалили саудитски въоръжен разузнавателен безпилотник CH-4 над йеменската провинция Ал Джауф. Твърдението беше направено на 7 септември от военния представител на движението „Ансар Аллах“ Яхя Сари.

„Нашите въоръжени сили свалиха разузнавателно-ударен безпилотник от типа CH-4, принадлежащ на саудитския враг, при изпълнение на враждебни задачи във въздушното пространство на провинция Ал Джауф“, заяви Сари.

Той не посочи с какво оръжие е бил поразен апаратът. Саудитските власти не са потвърдили загубата на дрона, а информацията за конкретното сваляне няма независимо потвърждение. Ал Джазира, позовавайки се на агенция Франс прес, съобщи, че Сари първоначално е говорил за три саудитски дрона, свалени в рамките на 24 часа, а по-късно броят е бил увеличен на четири.

Хуситите съобщиха за още апарати

По думите на Сари сваленият над Ал Джауф CH-4 е вторият безпилотник от този тип, унищожен за 12 часа. В същия период хуситите заявиха, че са свалили и безпилотник Wing Loong II над провинция Ал Байда.

Съобщенията бяха направени на фона на засилени бойни действия в Йемен. Силите, подкрепящи международно признатото правителство, заявиха, че са нанесли въздушни удари по позиции на хуситите в Ал Джауф, Мариб и Ходейда. Хуситите от своя страна обвиниха Саудитска Арабия в ескалация и засилено използване на разузнавателни полети.

Ескалацията се развива на фона на борбата за контрол върху ключови райони в западната и южната част на страната, включително направленията към пристанището Моха и протока Баб ел Мандеб. Отделно от сухопътните сражения хуситите обявиха и морска блокада срещу Саудитска Арабия, като предприеха атаки срещу плавателни съдове в района.

Към момента потвърдено е единствено, че изявлението за сваления CH-4 е направено от Яхя Сари. Не са публикувани независими данни за мястото на падането на апарата, причините за загубата му или евентуални щети и жертви.

Източници: aljazeera.com, apnews.com


Йемен
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  • 1 да попитам мисирките

    0 0 Отговор
    значи освен хуси и хути сега има и хуситити???

    06:22 07.10.2026