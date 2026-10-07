Руското посолство: Ударените от дронове кораби край Бяла не са били руски цели

Руското посолство в София заяви, че двата кораба, поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море, не са били цели на руските въоръжени сили. Става дума за плавателните съдове ALFA WATAN и ABLE, атакувани през нощта на 6 октомври.
„Според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите ALFA WATAN и ABLE не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година“, заявиха от посолството пред bTV. Оттам допълниха, че за установяването на произхода на дроновете трябва да се изчакат резултатите от разследването.
Какво се знае за ударените кораби
Двата плавателни съда са били поразени около 3 часа на 6 октомври, на приблизително 128 километра от българския бряг. ALFA WATAN, който плава под флага на Того, е получил тежки повреди и е потънал. ABLE, плаващ под флага на Палау, е бил подпален, а екипажът му е евакуиран от български кораб.
По данни на Associated Press на борда на ABLE са били 18 души. Двама моряци са били тежко ранени и са откарани за лечение във Варна. Корабът е превозвал пшеница, докато товарът на потъналия ALFA WATAN не е бил уточнен. Българските власти са наблюдавали района за евентуално замърсяване.
Произходът на дроновете остава неустановен
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили не са извършвали операции в района и обвини Русия за атаката. По думите му става дума за комбинирано използване на морски и въздушни дронове.
Българските власти обаче не са потвърдили тази версия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че към момента не може да се установи дали дроновете са руски или украински. По думите му за това са нужни отломки от използваните апарати или официално поемане на отговорност от една от страните.
Така към момента са потвърдени самата атака, местоположението на двата кораба и последиците от ударите, но не и кой стои зад тях. По случая българските институции продължават да събират данни.
Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #49
13:53 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фори
Коментиран от #14
13:54 07.10.2026
5 МАНИ ЧИИ СА ДРОНОВЕТЕ
НА КОРАБА С ПИРАТКИ НА РЕЙНМЕТАЛ
НЯМА ОЦЕЛЕЛИ ОТ ГОЛЯМОТО БУМ
Коментиран от #11, #66
13:55 07.10.2026
6 Остава
13:55 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Загина цял
Не е работа на Москва, нито на Украйна да казва какво е станало.
Това е наша работа и отговорност.
Абсурдното е, че всеки знае какво се е случило.
Очаквам скоро Прокуратурата да прекрати разследването, защото е срещу неидвестен извършител.
13:56 07.10.2026
9 "Край Бяла" ???????????
13:56 07.10.2026
10 Бялджип
Коментиран от #13
13:56 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Някой
Коментиран от #19
13:57 07.10.2026
13 Радев
До коментар #10 от "Бялджип":знае,но се плаши да каже!
13:57 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Искам
Коментиран от #22
13:58 07.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Направо повярвах
14:00 07.10.2026
18 Историк
14:00 07.10.2026
19 Соломон
До коментар #12 от "Някой":Абе тя и Украйна имаше договор за държавните граници с Русия подписан лично от Путин.Имаше и гаранции от Русия че ще я пази за това че си предаде ядрените оръжия
Коментиран от #33, #63, #99, #105
14:00 07.10.2026
20 Радеф
Руснаците нямат нищо общо!!!
Коментиран от #24
14:01 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 дам
14:01 07.10.2026
24 Не бе,
До коментар #20 от "Радеф":от Украина а Украина е Русия !
14:02 07.10.2026
25 зле
Коментиран от #27
14:02 07.10.2026
26 Защо
14:02 07.10.2026
27 Защото
До коментар #25 от "зле":Украина е Русия !
Коментиран от #50, #81, #85
14:03 07.10.2026
28 кикот в хангара
До коментар #16 от "смях в залата":Украинците започнаха да бомбят руснаци в ДНР и ЛНР, потърпяха ги, ама като стана непоносимо дойде дедо Иван и се разхвърчяха синьо-жълтите тиквета на нацугите от Азофф..така започна всичко...
Коментиран от #35, #106
14:04 07.10.2026
29 А така
Коментиран от #90, #113
14:05 07.10.2026
30 Няма защо да се крие
Коментиран от #58, #80
14:05 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Глупчо
До коментар #19 от "Соломон":След толкова години с тази глупава опорка, не разбра ли, че Украйна никога не е имала ЯО. Или викаш ще пробвам в следващите 10-20 да разбера. 😄
Коментиран от #36, #38, #102
14:08 07.10.2026
34 Локаторите
14:08 07.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Само ти
До коментар #33 от "Глупчо":си разбрал!
Коментиран от #37
14:09 07.10.2026
37 По скоро
До коментар #36 от "Само ти":само глу... не разбра, че това е глупава опорка. 😄
Коментиран от #46, #48
14:10 07.10.2026
38 Соломон
До коментар #33 от "Глупчо":Ако Украйна не е имала ЯО тогава какво предаде на Русия и защо Русия и бе гарант
Коментиран от #41
14:10 07.10.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Нашият ферибот
До коментар #31 от "Няма защо да се крие":е бил на 5-6 мили от тях и българските ни герой са ги праснали но понеже традиционно българина е милостив са пуснали една лодка да ги спасим хорицата
14:11 07.10.2026
41 Предаде
До коментар #38 от "Соломон":руско ЯО, което остана на територията от която създадоха Украйна. Проста математика. 😄
Коментиран от #47
14:11 07.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 койдазнай
14:12 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Ударени са
14:13 07.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Соломон
До коментар #41 от "Предаде":Как така ще е руско след като Русия се пръкна след разпада на СССР
Коментиран от #56
14:13 07.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 зле
До коментар #27 от "Защото":Според тази логика и Русия е Киевска Рус, значи Москва трябва да плаща данък на Киев. Вземи прочети малко история, преди да се излагаш по форумите.
Коментиран от #59, #95
14:14 07.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Диванен стратег
Струва ми се, че англичаните имат пръст в тази работа. Одеса, Николаев и Очаков бъкат от английски ,,инструктори"...
14:16 07.10.2026
56 Ами просто
До коментар #47 от "Соломон":Ако утре от мемет станеш асан, друг ли ще си или гащите на мемет, няма да са на асан. 😄
Коментиран от #61
14:16 07.10.2026
57 Верно
До коментар #48 от "Верно ли бе?":Тролещият наистина е отпадък и показва освен трагедията и трагедията на фашистка Украйна. Точен си. 😄
14:17 07.10.2026
58 А НЕ БЯХА ЛИ УДАРЕНИ
До коментар #30 от "Няма защо да се крие":ОТ МАРСИАНЦИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.
14:17 07.10.2026
59 По тази логика
До коментар #50 от "зле":Украйна е изкуствено създадена държава от Русия и Полша.
14:19 07.10.2026
60 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
ОТ МУТРОФАНОВА
ГЛЕДАЙ КАК УСЪРДНО ДРАСКАТ ДНЕСКА .
14:19 07.10.2026
61 Соломон
До коментар #56 от "Ами просто":Няма как от мамет да стана Асан.А Украйна си беше Украйна и във СССР.И има принос за тях като всяка една република във СССР
Коментиран от #71, #119
14:20 07.10.2026
62 Руски
14:21 07.10.2026
63 Имала
До коментар #19 от "Соломон":Всичко но нарушила договор и променяла конституция
Коментиран от #68
14:21 07.10.2026
64 Гост
Коментиран от #65
14:21 07.10.2026
65 Точно обратно
До коментар #64 от "Гост":с дрона Мая!
14:22 07.10.2026
66 Антираист 4939
До коментар #5 от "МАНИ ЧИИ СА ДРОНОВЕТЕ":Корабите не са били нарочни цели ,а по по грешка с високо точнш оръжия поразени . Изглежда съвсем по фашистки !
Коментиран от #93
14:22 07.10.2026
67 Международни води
Коментиран от #79, #109
14:22 07.10.2026
68 Соломон
До коментар #63 от "Имала":Кога се е случило това бе.И какво е променила в конституцията си
Коментиран от #123
14:23 07.10.2026
69 Виждам връзка
14:23 07.10.2026
70 Антираист 4940
До коментар #52 от "Демек":Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава
14:24 07.10.2026
71 Украйна е
До коментар #61 от "Соломон":изкуствено създадена държава! Последният договор за тези територии е между руското и полското кралство от преди няколко века и е поделена от Днепър на изток руско, на запад полско!
Коментиран от #78, #88
14:25 07.10.2026
72 Не е случайно
14:25 07.10.2026
73 Един друг
14:25 07.10.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 горски
14:26 07.10.2026
78 Че то
До коментар #71 от "Украйна е":няма естествено!
Коментиран от #84
14:26 07.10.2026
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Не е вярно!
До коментар #27 от "Защото":Твърдението „Украйна е Русия“ е исторически и юридически невярно.
На 24 август 1991 г. украинският парламент обявява Украйна за независима държава, а на 1 декември 1991 г. независимостта е потвърдена с референдум.
Русия и Украйна са две отделни държави след разпадането на СССР. Украйна запазва международното си признание и членството си в ООН като независима държава.
През 2014 г. Общото събрание на ООН потвърждава суверенитета, политическата независимост и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници. Резолюцията е приета със 100 гласа „за“, 11 „против“ и 58 въздържали се.
Следователно твърдението, че украинските територии по принцип са руска държавна територия, не следва нито от международното право, нито от факта, че част от населението има руски език или исторически връзки с Русия. Езикът, културата и историята не определят автоматично държавния суверенитет.
Коментиран от #136
14:26 07.10.2026
82 Ще ги думнаха като не са били?
14:26 07.10.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Какво няма
До коментар #78 от "Че то":Не те рабрах.
Коментиран от #97
14:27 07.10.2026
85 Реплика
До коментар #27 от "Защото":Не. Украйна не е Русия. Украйна е независима държава от 1991 г., призната международно и като член на ООН. Историческите и културните връзки между руснаци и украинци не заличават правото на украинците на собствена държава и не дават на Русия право едностранно да променя границите ѝ. Именно териториалната цялост на Украйна е потвърдена от Общото събрание на ООН.
14:27 07.10.2026
86 Вярващ
14:27 07.10.2026
87 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ
ДРОНОВЕТЕ ДА СА РУСКИ.
14:28 07.10.2026
88 Соломон
До коментар #71 от "Украйна е":През 1954г в СССР празнуват 300г от обединението на Украйна и Русия.Даже има издадена пощенска марка за това.А последния договор е подписан през 2003г и касае държавните граници на Русия и УКрайна.Подписан е от Путин
Коментиран от #94
14:28 07.10.2026
89 Русия ли?
14:28 07.10.2026
90 Този коментар е премахнат от модератор.
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 Герги
14:29 07.10.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Тъй де
До коментар #88 от "Соломон":Украйна е изкуствено създадена, от територии на Полша и Русия и малко Унгария и Румъния.
Коментиран от #148
14:30 07.10.2026
95 Копейка
До коментар #50 от "зле":Най-мразим да четем. По-лесно ми е да гледам рузка телевизия.
14:30 07.10.2026
96 Не Спорете, няма смисъл
Но , могат да свършат и друга работа- ПРОВОКАЦИЯ. Например да предизвикат задействане Член 4 , или дори и Член 5.
Очевидно Украйна губи войната и украинците са готови на всякакви провокации и храни огромни надежди и алиансът да се включи във войната .
Расмусен казваше: въпросът не е дали Украйна ще стане член на
на. то. , а КОГА? Зеленски пък се хвали : Украйна дефакто е член на на. то.
Мълчим , че край Сочи готи танкер (търговски кораб), запален с дронове предоставени от страни на на. то. Целта ни е да нанесем икономически щети на РФ. и да намалим нейната способност да воюва .
Но защо е това подло лицемерие на нашите политици които мерят с двоен аршин нещата ???
Защото Украйна губи войната.
14:31 07.10.2026
97 Няма
До коментар #84 от "Какво няма":естествено ,пририродно създадена държава!Всяка е изкуствена!
Коментиран от #101, #151
14:31 07.10.2026
98 Този коментар е премахнат от модератор.
99 Коментар
До коментар #19 от "Соломон":Да, Русия и Украйна имат договор, с който взаимно признават границите си.
През 1997 г. Русия и Украйна подписват Договор за дружба, сътрудничество и партньорство. В чл. 2 страните се задължават да уважават териториалната цялост на другата и потвърждават неприкосновеността на общите си граници.
Има и отделен договор конкретно за държавната граница.
Той е подписан в Киев на 28 януари 2003 г. и влиза в сила през 2004 г. В него изрично е определена украинско-руската държавна граница, с приложени описание и карти.
Така че твърдението „Русия е подписала договор, признаващ границите на Украйна“ има много солидна документална основа.
Да, Русия е подписала и Будапещенския меморандум от 1994 г.
Той е свързан с присъединяването на Украйна към Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Русия, САЩ и Великобритания поемат ангажименти към Украйна, включително да уважават нейната независимост, суверенитет и съществуващи граници, както и да се въздържат от заплаха или употреба на сила срещу нея.
Но е важно да се поправи едно нещо: Будапещенският меморандум не е договор, с който Русия гарантира военно защитаване на Украйна, ако бъде нападната. Това са security assurances („уверения/ангажименти за сигурност“), а не гаранция от типа на член 5 на НАТО.
И още една важна подробност: Украйна се отказва от наследения от СССР ядрен арсенал в процес, свързан с присъединяването ѝ към ДНЯО, а Будапещенският меморандум формализира съответните уверения за сигурност.
Коментиран от #114
14:32 07.10.2026
100 ГанЯ
14:32 07.10.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Реалист
До коментар #33 от "Глупчо":„Глупчо“ не е аргумент, а опит да прикриеш липсата на такъв. И фактът, че Украйна не е произвеждала самостоятелно ядрено оръжие, не означава, че на нейна територия не е имало съветски ядрен арсенал след разпадането на СССР. Именно този наследен арсенал е предметът на ядреното разоръжаване и на политическите договорености от 1990-те.
Ако твърдиш, че „Украйна никога не е имала ЯО“, уточни какво точно разбираш под „имала“: произвеждала, притежавала като собствена ядрена държава или физически разполагала с ядрени бойни глави на своя територия. Това са три различни неща. Да ги смесваш, за да обявиш всичко за „опорка“, не прави аргумента ти по-силен.
Коментиран от #104
14:34 07.10.2026
103 отец Чапаев и Петка
14:36 07.10.2026
104 Виж как точно го каза
До коментар #102 от "Реалист":Съветски ядрен арсенал. Сега виждаш ли колко е глупаво да ви ползват с опорката за ЯО на Украйна.
Коментиран от #108
14:37 07.10.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Нищо не си разбрал!
До коментар #28 от "кикот в хангара":не е вярно, че конфликтът просто започва с „украинците започнаха да бомбят руснаци“. Въоръженият конфликт в Донбас започва през пролетта на 2014 г., след превземането на държавни сгради и територии от въоръжени сепаратистки формирования в Донецка и Луганска област. Още през април 2014 г. ОССЕ докладва за въоръжени групи, окупиращи административни сгради и обявяващи „ДНР“.
„Руснаци“ също е подвеждащо определение. В Донбас е имало рускоговорящо население, но това не означава, че всички жители са руски граждани или че въоръжените формирования представляват всички местни жители.
Русия не просто „идва, когато става непоносимо“. Международни наблюдатели документират още през 2014 г. приток на чуждестранни бойци и оръжия от Русия, а ОССЕ докладва за движение на военна техника през руско-украинската граница.
И най-същественото: пълномащабната руска инвазия не започва като някаква спонтанна реакция на украински обстрел. ООН я определя като въоръжено нападение на Русия срещу Украйна, започнало на 24 февруари 2022 г.
Коментиран от #129
14:38 07.10.2026
107 СтигаВойна
Коментиран от #144
14:38 07.10.2026
108 Съветското
До коментар #104 от "Виж как точно го каза":се раздели на руско,украинско и казахстанско!
Коментиран от #116
14:39 07.10.2026
109 Български води
До коментар #67 от "Международни води":Водите са в изключителна икономическа област на България. Български води, български интереси, България. Ще се научите да уважавате българия. Може и да придобиете българско самосъзнание, няма нищо лошо в това, даже е хубаво.
Коментиран от #155
14:39 07.10.2026
110 Ами например
До коментар #101 от "Ами не":Македонската нация е създадена от Съветска Русия.
Коментиран от #118
14:40 07.10.2026
111 Действията по протокол са ясни
14:40 07.10.2026
112 Това
До коментар #101 от "Ами не":което изброяваш,пак е изкуствено!Разликата е само периода!
Коментиран от #125
14:40 07.10.2026
113 Дрън-дрън-дрън
До коментар #29 от "А така":Това ли ти е аргументът — „тролеи“ и „боклуци“? Когато човек няма какво да каже по същество, започва да лепи етикети. Ако имаш факти — изложи ги. Ако имаш аргументи — защити ги. А ако единственото ти оръжие са обидите към политически опоненти, проблемът не е в тях, а в бедността на езика ти и на собствената ти позиция.
Излагаш се.
14:40 07.10.2026
114 Соломон
До коментар #99 от "Коментар":Да договора от Будапеща не е договор а уверение.А дали Украйна щеше да се съгласи да си предаде ракетите,самолетите и ядрените заряди ако знаеше че те са фалшиви и не означават нищо или че никой от гарантите няма намерение да ги спазва
Коментиран от #141
14:41 07.10.2026
115 Дай пример
До коментар #101 от "Ами не":за естествена държава!
Коментиран от #120
14:41 07.10.2026
116 ЯО е едно
До коментар #108 от "Съветското":Това, че на някоя територия има такова, то не е собственост на тази държава! И Русия имаше в държави от соца и САЩ и до днес има дори в Европа, но то си е на САЩ. Затова не ползвайте глупавата опорка за ЯО на Украйна. Това е руско и Украйна не може да го ползва.
14:42 07.10.2026
117 100% Е ТАКА!
14:42 07.10.2026
118 И виждаш
До коментар #110 от "Ами например":как се ползва за интриги! Всяка изкуствено създадена държава, стига до там.
14:43 07.10.2026
119 Така е! Прав си!
До коментар #61 от "Соломон":Украйна действително е съществувала като Украинска ССР, една от съюзните републики на СССР от 1922 до 1991 г. Тя не е била просто административна област на РСФСР.
Украинската ССР е имала собствени републикански органи на властта, територия и конституция, макар реалната власт да е била силно централизирана в съветската комунистическа система. През 1990 г. самият Върховен съвет на Украинската ССР приема Декларация за държавния суверенитет.
Украйна е имала значителен принос към икономиката на СССР — промишленост, въгледобив, металургия, селско стопанство, машиностроене, военна и космическа индустрия и др. Затова е коректно да се говори за принос на Украинската ССР към съветската икономика, както и за приноса на останалите републики.
Украйна е била съюзна република в СССР, с ограничена реална политическа самостоятелност.
И точно затова е важно, че през 24 август 1991 г. Върховният съвет на Украинската ССР обявява независимостта, а на 1 декември тя е потвърдена с референдум.
14:43 07.10.2026
120 Примерно
До коментар #115 от "Дай пример":моята България. Печелила и губела територии с кръв през вековете! Твоята коя е и ще ти кажа и за нея. 😄
Коментиран от #127
14:44 07.10.2026
121 Гост
Коментиран от #126
14:44 07.10.2026
122 Мощите на Донски
14:45 07.10.2026
123 2019
До коментар #68 от "Соломон":Година 19 . 02 . закон о внесении в конституция поправки о курсе Украины на вступление в ес и НАТО. Текст документа опубликован в Глас Украины 29.02.2019
Коментиран от #143
14:45 07.10.2026
124 Да речем, че не са руски цели
14:46 07.10.2026
125 Ами не
До коментар #112 от "Това":Печелено и губено е с кръв през вековете, а не откраднато.
14:46 07.10.2026
126 Защото
До коментар #121 от "Гост":уж прекарват оръжие!Тези са два от многото!
14:46 07.10.2026
127 Моята
До коментар #120 от "Примерно":е тракийска Румелия(Земя на римляни)!
Коментиран от #132
14:47 07.10.2026
128 Пламен
14:49 07.10.2026
129 Тоно така!
До коментар #106 от "Нищо не си разбрал!":Да допълня само, редовните руски части с бойната техника бяха представяни като доброволци, които са в отпуск, просто са решили да го прекарат на бойната линия.
14:50 07.10.2026
130 Куку
Коментиран от #139
14:50 07.10.2026
131 Като чуя
14:51 07.10.2026
132 Не я виждам на картата
До коментар #127 от "Моята":Не се ядосвай, а не лейте опорки и няма да сте в това положение. Да не говорим, че и не ви помагат с нищо. Унищожават Европа докато ви ползват.
14:51 07.10.2026
133 Абсурд да са били руски цели
14:51 07.10.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Този коментар е премахнат от модератор.
136 По логиката “Украйна е руска”
До коментар #81 от "Не е вярно!":България трябваше да е турска.
14:52 07.10.2026
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Верно ли
До коментар #130 от "Куку":Ти да видиш. Я мислех, че световният рекетьор САЩ унищожаващ народи, а то ко било. Не си отваряй очите, че и Европа съсипва САЩ, та да се не изплашиш. Така докато разбереш, ша та оправят😄
14:53 07.10.2026
140 Не бе,
14:54 07.10.2026
141 Соломунчо ,
До коментар #114 от "Соломон":Като страна член на съветският съюз у крайна разполагаше с третият по големина ядрен арсенал е света , който всъщност беше руски . Поради тази причина руснаците си прибраха АРСЕНАЛА . Украйна беше разоръжена по настояване на американците защото още тогава ПРОЗРЯХА , че руската покрайнина е провокативна и конфликтна страна и представлява заплаха за световния мир.
И тогава , и сега !
14:54 07.10.2026
142 Гост
14:54 07.10.2026
143 Соломон
До коментар #123 от "2019":Прав си .Само че годината е 2019 а Украйна бе нападната още през 2014г.От 2010г Украйна бе приела че няма да участва в никакви военни блокове 95 % от населението и си говореше повече на руски език отколкото на Украински.Всичко това се промени след като Русия анексира Крим и вкара войски маскирани като опълчение за да отцепи Донбас и Луганск
Коментиран от #146
14:55 07.10.2026
144 СтигаВойна
До коментар #107 от "СтигаВойна":Мисля, че мога да отговоря. Джокерът е в историята. Англия винаги е имала една доктрина по отношение на Европа. Ако две страни в Европа се противопоставят една на друга, Англия задължително взима страната, която е в по слаба позиция, за да разпали още конфликта. Пише го в учебниците по история и анализи на Първата и Втората световна война, така че тя (Англия) си остава вярна на себе си.
14:55 07.10.2026
145 сара
Коментиран от #147, #152
14:56 07.10.2026
146 А Крим се анексира
До коментар #143 от "Соломон":след като САЩ направи преврат. А Путин още от 2007 казваше накъде тикат Украйна. Новата пропаганда, не заличава случилото се. 😄
Коментиран от #158
14:57 07.10.2026
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Този коментар е премахнат от модератор.
149 сара
До коментар #147 от "А аз така":Мислим еднакво относно интелекта на другия.
Коментиран от #154
15:03 07.10.2026
150 Какво обсъждаме
Коментиран от #157
15:04 07.10.2026
151 Изкуствените държави като Украйна
До коментар #97 от "Няма":не се създават по пътя на еволюцията, а се създават чрез социален инженеринг.
На 03.03.1918 г. е създадена квази-държавата "Украина", замислена от империите на Австроунгария и Германия като австроунгарски и германски протекторат и продоволствен източник на храна и суровини за промишлеността на двете империи, с цел - победа в ПСВ.
15:04 07.10.2026
152 А аз така правя
До коментар #145 от "сара":като видя Украйна, урсула, кая, макрон и другата продажна и лъжлива измет лъжеща ден и нощ ми съществуваща защото има глу....
Истината не се толерира от този сайт, но това засяга и теб. И теб крадат докато триеш.
15:06 07.10.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 Радвам се
До коментар #149 от "сара":Тогава няма да си фен на лъжите на Украйна и европейските "герои" които унищожават Европа!
15:07 07.10.2026
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 рундью
15:07 07.10.2026
157 Всеки не
До коментар #150 от "Какво обсъждаме":Но всеки превозващ оръжия за украинският фашистки режим да.
15:08 07.10.2026
158 Соломон
До коментар #146 от "А Крим се анексира":В Украйна не е имало преврат никога.Виж обаче Путин дойде на власт точно след един преврат и е несменяем вече 27г.През това време в Украйна са се изредили 5 различни президента
Коментиран от #159, #160, #162
15:10 07.10.2026
159 Чичо
До коментар #158 от "Соломон":Пък в Америка само две партии.Голяма демокрация.
15:15 07.10.2026
160 Така е
До коментар #158 от "Соломон":Ама предпочитам да гледам случващото се. Всеки според интелекта си. Така и знам, защо бе преврата и виждам как САЩ днес унищожава Европа. За теб може да е по добре да не си отваряш очите. 😄
Коментиран от #164
15:15 07.10.2026
161 ясно е вече
15:17 07.10.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Жиката
Коментиран от #167
15:18 07.10.2026
164 Соломон
До коментар #160 от "Така е":Интересно за какво беше този преврат и кой са превратажиите.След като парламента в който управляващата партия на избягалия президент имаше мнозинство.А след няколко месеца имаше редовни изборо
15:19 07.10.2026
165 Чакането на разследването,
15:23 07.10.2026
166 военен
15:25 07.10.2026
167 Ако каже истината и утре ше е
До коментар #163 от "Жиката":виснал пред Райхстага,а може и по средата на Бранденбургската врата. Не, че ще е някаква загуба.
15:25 07.10.2026
168 Джо Бидона
15:26 07.10.2026