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Руското посолство: Ударените от дронове кораби край Бяла не са били руски цели
  Тема: Украйна

Руското посолство: Ударените от дронове кораби край Бяла не са били руски цели

7 Октомври, 2026 13:46, обновена 7 Октомври, 2026 13:52 2 584 168

  • руско посолство-
  • черно море-
  • дронове-
  • кораби-
  • украйна

Москва отрича двата плавателни съда да са били сред поразените от руските сили цели. Българските власти все още не могат да потвърдят чии са дроновете

Руското посолство: Ударените от дронове кораби край Бяла не са били руски цели - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руското посолство в София заяви, че двата кораба, поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море, не са били цели на руските въоръжени сили. Става дума за плавателните съдове ALFA WATAN и ABLE, атакувани през нощта на 6 октомври.

„Според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите ALFA WATAN и ABLE не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година“, заявиха от посолството пред bTV. Оттам допълниха, че за установяването на произхода на дроновете трябва да се изчакат резултатите от разследването.

Още новини от Украйна

„За да се определи националността на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването“, посочиха от руското посолство.

Какво се знае за ударените кораби

Двата плавателни съда са били поразени около 3 часа на 6 октомври, на приблизително 128 километра от българския бряг. ALFA WATAN, който плава под флага на Того, е получил тежки повреди и е потънал. ABLE, плаващ под флага на Палау, е бил подпален, а екипажът му е евакуиран от български кораб.

По данни на Associated Press на борда на ABLE са били 18 души. Двама моряци са били тежко ранени и са откарани за лечение във Варна. Корабът е превозвал пшеница, докато товарът на потъналия ALFA WATAN не е бил уточнен. Българските власти са наблюдавали района за евентуално замърсяване.

Произходът на дроновете остава неустановен

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили не са извършвали операции в района и обвини Русия за атаката. По думите му става дума за комбинирано използване на морски и въздушни дронове.

Българските власти обаче не са потвърдили тази версия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че към момента не може да се установи дали дроновете са руски или украински. По думите му за това са нужни отломки от използваните апарати или официално поемане на отговорност от една от страните.

Така към момента са потвърдени самата атака, местоположението на двата кораба и последиците от ударите, но не и кой стои зад тях. По случая българските институции продължават да събират данни.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    34 19 Отговор
    На Ганчо бракуваните пушкала просто са гръмнали.

    Коментиран от #49

    13:53 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фори

    44 71 Отговор
    Радев е казал да не намират никакви отломки.Ако намерят да ги унищожат ако са руски.

    Коментиран от #14

    13:54 07.10.2026

  • 5 МАНИ ЧИИ СА ДРОНОВЕТЕ

    77 24 Отговор
    НА КОРАБА СЪС ЗЪРНО НА МОНСАНТО СИЧКИ СА ЖИВИ
    НА КОРАБА С ПИРАТКИ НА РЕЙНМЕТАЛ
    НЯМА ОЦЕЛЕЛИ ОТ ГОЛЯМОТО БУМ

    Коментиран от #11, #66

    13:55 07.10.2026

  • 6 Остава

    45 4 Отговор
    да са хутите!?

    13:55 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Загина цял

    56 2 Отговор
    екипаж, а официално нищо не се е случило!
    Не е работа на Москва, нито на Украйна да казва какво е станало.
    Това е наша работа и отговорност.
    Абсурдното е, че всеки знае какво се е случило.
    Очаквам скоро Прокуратурата да прекрати разследването, защото е срещу неидвестен извършител.

    13:56 07.10.2026

  • 9 "Край Бяла" ???????????

    55 10 Отговор
    80 морски мили са 144 км. Териториялните ни води са 12 мили. Колко да е край Бяла?

    13:56 07.10.2026

  • 10 Бялджип

    38 5 Отговор
    Никой нищо не знае за дроновете до този момент. Но е силен да лае!

    Коментиран от #13

    13:56 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Някой

    62 24 Отговор
    Без значение кой ги е ударил, за това вина носи и самият Зеленски и неговите хора! Имаше договор за коридори за търговски кораби. За украинското зърно и така нататък. Е те го погазиха още предната година с ударите по танкери и търговски кораби. Включително в Средиземно море. Още предната година казах, че Украйна няма да има корабоплаване. Всеки пътуващ до тях и от тях е цел.

    Коментиран от #19

    13:57 07.10.2026

  • 13 Радев

    29 10 Отговор

    До коментар #10 от "Бялджип":

    знае,но се плаши да каже!

    13:57 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Искам

    7 25 Отговор
    И очаквам да излезнат обединени зад силно и ясно послание към извършителите на този враждебен акт на тероризъм срещу България. Не празни приказки под формата на безсилно и бездушно страхливо мърморене. Това огъване трябва да спре. Очаквам днес и в следващите дни реални действия срещу източника на този тероризъм! Никакви ноти, реални действия.

    Коментиран от #22

    13:58 07.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Направо повярвах

    28 13 Отговор
    Те отричаха и за сваления холандски самолет, където се снимаха нагло с плюшените играчки на децата убити от тях.

    14:00 07.10.2026

  • 18 Историк

    28 50 Отговор
    Русия никога не е признавала престъпленията си, нищо ново под небето. Полк.Митрофанова може да бъде спокойна, България се управлява от верни на Кремъл и Путин безродственици, те са готови да му поднесат на тепсия националната сигурност . Няма да я извикат за обяснение, чудя се защо досега не са привикали украинската посланичка. Май Зеленски като обяви истината им попречи, а тя е, че дроновете са руски и тя е проверена и от всички служби с изключение на българските. БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

    14:00 07.10.2026

  • 19 Соломон

    22 36 Отговор

    До коментар #12 от "Някой":

    Абе тя и Украйна имаше договор за държавните граници с Русия подписан лично от Путин.Имаше и гаранции от Русия че ще я пази за това че си предаде ядрените оръжия

    Коментиран от #33, #63, #99, #105

    14:00 07.10.2026

  • 20 Радеф

    26 14 Отговор
    Аз ви казах, дроновете са дошли от Марс!!! Или са от Марс, или от Юпитер... 50 на 50!
    Руснаците нямат нищо общо!!!

    Коментиран от #24

    14:01 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 дам

    17 12 Отговор
    в този случай да извикаме международни експерти да направят независимо разследване и да излезнат със становище, явно нашите шапкари не знаят какво да правят

    14:01 07.10.2026

  • 24 Не бе,

    17 12 Отговор

    До коментар #20 от "Радеф":

    от Украина а Украина е Русия !

    14:02 07.10.2026

  • 25 зле

    8 3 Отговор
    по офицялна неинформация дроновете са били командвамни от коплекс камчия но от украински мобилен телефон и от руски спутник чрез гсм мрежата на варна

    Коментиран от #27

    14:02 07.10.2026

  • 26 Защо

    20 3 Отговор
    не е ударен нашия ,,случайно"" намиращ се наблизо кораб?

    14:02 07.10.2026

  • 27 Защото

    12 16 Отговор

    До коментар #25 от "зле":

    Украина е Русия !

    Коментиран от #50, #81, #85

    14:03 07.10.2026

  • 28 кикот в хангара

    30 20 Отговор

    До коментар #16 от "смях в залата":

    Украинците започнаха да бомбят руснаци в ДНР и ЛНР, потърпяха ги, ама като стана непоносимо дойде дедо Иван и се разхвърчяха синьо-жълтите тиквета на нацугите от Азофф..така започна всичко...

    Коментиран от #35, #106

    14:04 07.10.2026

  • 29 А така

    23 15 Отговор
    язък им на рева на тролеите и на боклуците от ПП и ДБ. 😄

    Коментиран от #90, #113

    14:05 07.10.2026

  • 30 Няма защо да се крие

    18 13 Отговор
    Ударените от дронове кораби край Бяла са поразени от дронове изстреляни при учението на НАТО за което се мълчи и сега една част от корабите са на Морска гара Варна ! Турски са били и е по погрешка

    Коментиран от #58, #80

    14:05 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Глупчо

    14 18 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    След толкова години с тази глупава опорка, не разбра ли, че Украйна никога не е имала ЯО. Или викаш ще пробвам в следващите 10-20 да разбера. 😄

    Коментиран от #36, #38, #102

    14:08 07.10.2026

  • 34 Локаторите

    17 2 Отговор
    на българския кораб,какво са засекли?Няма ли запис?

    14:08 07.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Само ти

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Глупчо":

    си разбрал!

    Коментиран от #37

    14:09 07.10.2026

  • 37 По скоро

    3 3 Отговор

    До коментар #36 от "Само ти":

    само глу... не разбра, че това е глупава опорка. 😄

    Коментиран от #46, #48

    14:10 07.10.2026

  • 38 Соломон

    16 8 Отговор

    До коментар #33 от "Глупчо":

    Ако Украйна не е имала ЯО тогава какво предаде на Русия и защо Русия и бе гарант

    Коментиран от #41

    14:10 07.10.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Нашият ферибот

    4 2 Отговор

    До коментар #31 от "Няма защо да се крие":

    е бил на 5-6 мили от тях и българските ни герой са ги праснали но понеже традиционно българина е милостив са пуснали една лодка да ги спасим хорицата

    14:11 07.10.2026

  • 41 Предаде

    11 9 Отговор

    До коментар #38 от "Соломон":

    руско ЯО, което остана на територията от която създадоха Украйна. Проста математика. 😄

    Коментиран от #47

    14:11 07.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 койдазнай

    10 6 Отговор
    Аз вярвам на Русия! Те са ги унищожили, без да са им цели!

    14:12 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ударени са

    4 5 Отговор
    от българска подводница!

    14:13 07.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Соломон

    11 5 Отговор

    До коментар #41 от "Предаде":

    Как така ще е руско след като Русия се пръкна след разпада на СССР

    Коментиран от #56

    14:13 07.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 зле

    15 5 Отговор

    До коментар #27 от "Защото":

    Според тази логика и Русия е Киевска Рус, значи Москва трябва да плаща данък на Киев. Вземи прочети малко история, преди да се излагаш по форумите.

    Коментиран от #59, #95

    14:14 07.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Диванен стратег

    12 5 Отговор
    Русия не иска конфликт с НАТО. Украйна не би стреляла по кораби със свое зърно.
    Струва ми се, че англичаните имат пръст в тази работа. Одеса, Николаев и Очаков бъкат от английски ,,инструктори"...

    14:16 07.10.2026

  • 56 Ами просто

    5 3 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон":

    Ако утре от мемет станеш асан, друг ли ще си или гащите на мемет, няма да са на асан. 😄

    Коментиран от #61

    14:16 07.10.2026

  • 57 Верно

    6 5 Отговор

    До коментар #48 от "Верно ли бе?":

    Тролещият наистина е отпадък и показва освен трагедията и трагедията на фашистка Украйна. Точен си. 😄

    14:17 07.10.2026

  • 58 А НЕ БЯХА ЛИ УДАРЕНИ

    7 9 Отговор

    До коментар #30 от "Няма защо да се крие":

    ОТ МАРСИАНЦИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    НЯМА ПО ПРОЗЗТИ ПАРЧЕТА ОТ КУПЕЙКИТЕ.

    14:17 07.10.2026

  • 59 По тази логика

    9 7 Отговор

    До коментар #50 от "зле":

    Украйна е изкуствено създадена държава от Русия и Полша.

    14:19 07.10.2026

  • 60 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    8 9 Отговор
    ЯВНО СА ПОЛУЧИ ДАЖБИТЕ
    ОТ МУТРОФАНОВА

    ГЛЕДАЙ КАК УСЪРДНО ДРАСКАТ ДНЕСКА .

    14:19 07.10.2026

  • 61 Соломон

    6 6 Отговор

    До коментар #56 от "Ами просто":

    Няма как от мамет да стана Асан.А Украйна си беше Украйна и във СССР.И има принос за тях като всяка една република във СССР

    Коментиран от #71, #119

    14:20 07.10.2026

  • 62 Руски

    9 4 Отговор
    Опашати лъжи

    14:21 07.10.2026

  • 63 Имала

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Всичко но нарушила договор и променяла конституция

    Коментиран от #68

    14:21 07.10.2026

  • 64 Гост

    17 9 Отговор
    300% са украински. Ако съществуваше възможност да са руски, дори само възможност, не вероятност, до сега всички щяха да вият на умряло, колко е виновна Русия. Щом увъртат, значи са украински без съмнение ...или европейски, изстреляни от Украйна. Рюте им го каза оня ден, ако се съмнявате, чия е вината, обвинявайте Русия. Не смеят...значи, няма никакво съмнение, кой е думнал корабите.

    Коментиран от #65

    14:21 07.10.2026

  • 65 Точно обратно

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Гост":

    с дрона Мая!

    14:22 07.10.2026

  • 66 Антираист 4939

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "МАНИ ЧИИ СА ДРОНОВЕТЕ":

    Корабите не са били нарочни цели ,а по по грешка с високо точнш оръжия поразени . Изглежда съвсем по фашистки !

    Коментиран от #93

    14:22 07.10.2026

  • 67 Международни води

    5 1 Отговор
    На 128км от България. А вярно ли е, че е на 30-40 км от румънско пристанище?

    Коментиран от #79, #109

    14:22 07.10.2026

  • 68 Соломон

    1 3 Отговор

    До коментар #63 от "Имала":

    Кога се е случило това бе.И какво е променила в конституцията си

    Коментиран от #123

    14:23 07.10.2026

  • 69 Виждам връзка

    5 0 Отговор
    с изборите!

    14:23 07.10.2026

  • 70 Антираист 4940

    5 8 Отговор

    До коментар #52 от "Демек":

    Фашизмът е в просия, тя отговаря на критериите за фашистка държава

    14:24 07.10.2026

  • 71 Украйна е

    7 3 Отговор

    До коментар #61 от "Соломон":

    изкуствено създадена държава! Последният договор за тези територии е между руското и полското кралство от преди няколко века и е поделена от Днепър на изток руско, на запад полско!

    Коментиран от #78, #88

    14:25 07.10.2026

  • 72 Не е случайно

    2 0 Отговор
    да се изчака влизането им в българската икономическа зона,но преди териториалните води!

    14:25 07.10.2026

  • 73 Един друг

    2 6 Отговор
    Не вярвам на една информация, докато свързана с Русия, докато не бъде официално опровергана от Кремъл. Е, сега вече всичко е ясно, те са атакували корабите.

    14:25 07.10.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 горски

    4 2 Отговор
    Няма никакво значение кой ги е ударил.Целта Черно море да бъде блокирано за превози е достигната.Имаше спекулации че сега корабите за Украйна се водят като крайни дестинации за Румъния.От там се разтоварват и с баржи стоката през Дунава....Звучи логично...Сега и това оттече...

    14:26 07.10.2026

  • 78 Че то

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Украйна е":

    няма естествено!

    Коментиран от #84

    14:26 07.10.2026

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Не е вярно!

    5 4 Отговор

    До коментар #27 от "Защото":

    Твърдението „Украйна е Русия“ е исторически и юридически невярно.
    На 24 август 1991 г. украинският парламент обявява Украйна за независима държава, а на 1 декември 1991 г. независимостта е потвърдена с референдум.
    Русия и Украйна са две отделни държави след разпадането на СССР. Украйна запазва международното си признание и членството си в ООН като независима държава.
    През 2014 г. Общото събрание на ООН потвърждава суверенитета, политическата независимост и териториалната цялост на Украйна в международно признатите ѝ граници. Резолюцията е приета със 100 гласа „за“, 11 „против“ и 58 въздържали се.
    Следователно твърдението, че украинските територии по принцип са руска държавна територия, не следва нито от международното право, нито от факта, че част от населението има руски език или исторически връзки с Русия. Езикът, културата и историята не определят автоматично държавния суверенитет.

    Коментиран от #136

    14:26 07.10.2026

  • 82 Ще ги думнаха като не са били?

    0 0 Отговор
    Или първо стрелят, после питат?

    14:26 07.10.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Какво няма

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Че то":

    Не те рабрах.

    Коментиран от #97

    14:27 07.10.2026

  • 85 Реплика

    6 3 Отговор

    До коментар #27 от "Защото":

    Не. Украйна не е Русия. Украйна е независима държава от 1991 г., призната международно и като член на ООН. Историческите и културните връзки между руснаци и украинци не заличават правото на украинците на собствена държава и не дават на Русия право едностранно да променя границите ѝ. Именно териториалната цялост на Украйна е потвърдена от Общото събрание на ООН.

    14:27 07.10.2026

  • 86 Вярващ

    4 0 Отговор
    Вярваме ви.

    14:27 07.10.2026

  • 87 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    5 0 Отговор
    И ТОЙ ОТРИЧА

    ДРОНОВЕТЕ ДА СА РУСКИ.

    14:28 07.10.2026

  • 88 Соломон

    7 3 Отговор

    До коментар #71 от "Украйна е":

    През 1954г в СССР празнуват 300г от обединението на Украйна и Русия.Даже има издадена пощенска марка за това.А последния договор е подписан през 2003г и касае държавните граници на Русия и УКрайна.Подписан е от Путин

    Коментиран от #94

    14:28 07.10.2026

  • 89 Русия ли?

    4 3 Отговор
    Страната на лъжите!

    14:28 07.10.2026

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 Герги

    6 1 Отговор
    държавата на отрицанието,да е признала някога нещо което не и изнася...

    14:29 07.10.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Тъй де

    3 4 Отговор

    До коментар #88 от "Соломон":

    Украйна е изкуствено създадена, от територии на Полша и Русия и малко Унгария и Румъния.

    Коментиран от #148

    14:30 07.10.2026

  • 95 Копейка

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "зле":

    Най-мразим да четем. По-лесно ми е да гледам рузка телевизия.

    14:30 07.10.2026

  • 96 Не Спорете, няма смисъл

    9 3 Отговор
    Дроновете са британски. Пускат ги от румънски териториални води за да взривяват с тях руски кораби.
    Но , могат да свършат и друга работа- ПРОВОКАЦИЯ. Например да предизвикат задействане Член 4 , или дори и Член 5.
    Очевидно Украйна губи войната и украинците са готови на всякакви провокации и храни огромни надежди и алиансът да се включи във войната .
    Расмусен казваше: въпросът не е дали Украйна ще стане член на
    на. то. , а КОГА? Зеленски пък се хвали : Украйна дефакто е член на на. то.
    Мълчим , че край Сочи готи танкер (търговски кораб), запален с дронове предоставени от страни на на. то. Целта ни е да нанесем икономически щети на РФ. и да намалим нейната способност да воюва .
    Но защо е това подло лицемерие на нашите политици които мерят с двоен аршин нещата ???
    Защото Украйна губи войната.

    14:31 07.10.2026

  • 97 Няма

    2 1 Отговор

    До коментар #84 от "Какво няма":

    естествено ,пририродно създадена държава!Всяка е изкуствена!

    Коментиран от #101, #151

    14:31 07.10.2026

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Коментар

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Соломон":

    Да, Русия и Украйна имат договор, с който взаимно признават границите си.
    През 1997 г. Русия и Украйна подписват Договор за дружба, сътрудничество и партньорство. В чл. 2 страните се задължават да уважават териториалната цялост на другата и потвърждават неприкосновеността на общите си граници.
    Има и отделен договор конкретно за държавната граница.
    Той е подписан в Киев на 28 януари 2003 г. и влиза в сила през 2004 г. В него изрично е определена украинско-руската държавна граница, с приложени описание и карти.
    Така че твърдението „Русия е подписала договор, признаващ границите на Украйна“ има много солидна документална основа.
    Да, Русия е подписала и Будапещенския меморандум от 1994 г.
    Той е свързан с присъединяването на Украйна към Договора за неразпространение на ядрените оръжия. Русия, САЩ и Великобритания поемат ангажименти към Украйна, включително да уважават нейната независимост, суверенитет и съществуващи граници, както и да се въздържат от заплаха или употреба на сила срещу нея.
    Но е важно да се поправи едно нещо: Будапещенският меморандум не е договор, с който Русия гарантира военно защитаване на Украйна, ако бъде нападната. Това са security assurances („уверения/ангажименти за сигурност“), а не гаранция от типа на член 5 на НАТО.
    И още една важна подробност: Украйна се отказва от наследения от СССР ядрен арсенал в процес, свързан с присъединяването ѝ към ДНЯО, а Будапещенският меморандум формализира съответните уверения за сигурност.

    Коментиран от #114

    14:32 07.10.2026

  • 100 ГанЯ

    1 0 Отговор
    Верваме че не са руски цели😁

    14:32 07.10.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Реалист

    8 0 Отговор

    До коментар #33 от "Глупчо":

    „Глупчо“ не е аргумент, а опит да прикриеш липсата на такъв. И фактът, че Украйна не е произвеждала самостоятелно ядрено оръжие, не означава, че на нейна територия не е имало съветски ядрен арсенал след разпадането на СССР. Именно този наследен арсенал е предметът на ядреното разоръжаване и на политическите договорености от 1990-те.
    Ако твърдиш, че „Украйна никога не е имала ЯО“, уточни какво точно разбираш под „имала“: произвеждала, притежавала като собствена ядрена държава или физически разполагала с ядрени бойни глави на своя територия. Това са три различни неща. Да ги смесваш, за да обявиш всичко за „опорка“, не прави аргумента ти по-силен.

    Коментиран от #104

    14:34 07.10.2026

  • 103 отец Чапаев и Петка

    2 0 Отговор
    на Гебрю бомбите натоварени на кораби глътнаха вода...... къде и с какво са натоварени ...ужким жито

    14:36 07.10.2026

  • 104 Виж как точно го каза

    0 3 Отговор

    До коментар #102 от "Реалист":

    Съветски ядрен арсенал. Сега виждаш ли колко е глупаво да ви ползват с опорката за ЯО на Украйна.

    Коментиран от #108

    14:37 07.10.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Нищо не си разбрал!

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "кикот в хангара":

    не е вярно, че конфликтът просто започва с „украинците започнаха да бомбят руснаци“. Въоръженият конфликт в Донбас започва през пролетта на 2014 г., след превземането на държавни сгради и територии от въоръжени сепаратистки формирования в Донецка и Луганска област. Още през април 2014 г. ОССЕ докладва за въоръжени групи, окупиращи административни сгради и обявяващи „ДНР“.
    „Руснаци“ също е подвеждащо определение. В Донбас е имало рускоговорящо население, но това не означава, че всички жители са руски граждани или че въоръжените формирования представляват всички местни жители.
    Русия не просто „идва, когато става непоносимо“. Международни наблюдатели документират още през 2014 г. приток на чуждестранни бойци и оръжия от Русия, а ОССЕ докладва за движение на военна техника през руско-украинската граница.
    И най-същественото: пълномащабната руска инвазия не започва като някаква спонтанна реакция на украински обстрел. ООН я определя като въоръжено нападение на Русия срещу Украйна, започнало на 24 февруари 2022 г.

    Коментиран от #129

    14:38 07.10.2026

  • 107 СтигаВойна

    4 0 Отговор
    Мога ли да позная какви по произход ще са останките от дроновете. Те ще бъдат изследвани в България т.е. от НАТО. Тук може да е замесено и английското МИ. Така може да се предположи като версия, защото всички терористични актове в Русия са тяхно дело. Бламиране на мирния процес в Истамбул директно от Борис Джонсън пак е английско дело. Защо ли Англия тайно се намесва и разпалва този конфликт? Някой може ли да отговори?

    Коментиран от #144

    14:38 07.10.2026

  • 108 Съветското

    0 0 Отговор

    До коментар #104 от "Виж как точно го каза":

    се раздели на руско,украинско и казахстанско!

    Коментиран от #116

    14:39 07.10.2026

  • 109 Български води

    0 1 Отговор

    До коментар #67 от "Международни води":

    Водите са в изключителна икономическа област на България. Български води, български интереси, България. Ще се научите да уважавате българия. Може и да придобиете българско самосъзнание, няма нищо лошо в това, даже е хубаво.

    Коментиран от #155

    14:39 07.10.2026

  • 110 Ами например

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Ами не":

    Македонската нация е създадена от Съветска Русия.

    Коментиран от #118

    14:40 07.10.2026

  • 111 Действията по протокол са ясни

    4 0 Отговор
    Ще излезем с декларация, че: “България остро осъжда” военните действия в икономическата зона и, че: “Се противопоставяме на войната и призоваваме за мир и деескалация на напрежението”.

    14:40 07.10.2026

  • 112 Това

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Ами не":

    което изброяваш,пак е изкуствено!Разликата е само периода!

    Коментиран от #125

    14:40 07.10.2026

  • 113 Дрън-дрън-дрън

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "А така":

    Това ли ти е аргументът — „тролеи“ и „боклуци“? Когато човек няма какво да каже по същество, започва да лепи етикети. Ако имаш факти — изложи ги. Ако имаш аргументи — защити ги. А ако единственото ти оръжие са обидите към политически опоненти, проблемът не е в тях, а в бедността на езика ти и на собствената ти позиция.
    Излагаш се.

    14:40 07.10.2026

  • 114 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #99 от "Коментар":

    Да договора от Будапеща не е договор а уверение.А дали Украйна щеше да се съгласи да си предаде ракетите,самолетите и ядрените заряди ако знаеше че те са фалшиви и не означават нищо или че никой от гарантите няма намерение да ги спазва

    Коментиран от #141

    14:41 07.10.2026

  • 115 Дай пример

    0 0 Отговор

    До коментар #101 от "Ами не":

    за естествена държава!

    Коментиран от #120

    14:41 07.10.2026

  • 116 ЯО е едно

    1 1 Отговор

    До коментар #108 от "Съветското":

    Това, че на някоя територия има такова, то не е собственост на тази държава! И Русия имаше в държави от соца и САЩ и до днес има дори в Европа, но то си е на САЩ. Затова не ползвайте глупавата опорка за ЯО на Украйна. Това е руско и Украйна не може да го ползва.

    14:42 07.10.2026

  • 117 100% Е ТАКА!

    2 0 Отговор
    Сигурен съм, че не са били руска цел… милите украинци са открили нов фронт във войната, щото този с Русия им е недостатъчен и са почнали да обстрелват корабите с които изнасят своя продукция и внасят чужда!!!

    14:42 07.10.2026

  • 118 И виждаш

    1 0 Отговор

    До коментар #110 от "Ами например":

    как се ползва за интриги! Всяка изкуствено създадена държава, стига до там.

    14:43 07.10.2026

  • 119 Така е! Прав си!

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Соломон":

    Украйна действително е съществувала като Украинска ССР, една от съюзните републики на СССР от 1922 до 1991 г. Тя не е била просто административна област на РСФСР.
    Украинската ССР е имала собствени републикански органи на властта, територия и конституция, макар реалната власт да е била силно централизирана в съветската комунистическа система. През 1990 г. самият Върховен съвет на Украинската ССР приема Декларация за държавния суверенитет.
    Украйна е имала значителен принос към икономиката на СССР — промишленост, въгледобив, металургия, селско стопанство, машиностроене, военна и космическа индустрия и др. Затова е коректно да се говори за принос на Украинската ССР към съветската икономика, както и за приноса на останалите републики.
    Украйна е била съюзна република в СССР, с ограничена реална политическа самостоятелност.
    И точно затова е важно, че през 24 август 1991 г. Върховният съвет на Украинската ССР обявява независимостта, а на 1 декември тя е потвърдена с референдум.

    14:43 07.10.2026

  • 120 Примерно

    1 0 Отговор

    До коментар #115 от "Дай пример":

    моята България. Печелила и губела територии с кръв през вековете! Твоята коя е и ще ти кажа и за нея. 😄

    Коментиран от #127

    14:44 07.10.2026

  • 121 Гост

    2 0 Отговор
    Целит спор, кой е виновен и кой не е, става напълно безмислен, ако си зададеш най елеменарния въпрос, известен още от Рим - Cui bono?/кому е изгодно/. Разбира се, това не е упражнение за жълтопаветници и трлве, защото те въпроси не си задават, само следват указанията от "лишчетата". Та, защо му е на Путин, да гърми по някакви си кораби, които нямат нищо общо с Украйна? Отвогорът "защото е гаден" е типично жълтопаветен и не се приема от хората с повече от една мозъчна клетка. А каква е ползата за Зеленски - на всички е ясно, още повече в светлината да вдигнатат умишлено дандания до Господа - пета статия, член шести и прочее глупотевини. Покачване на напрежението, ескалация и надежди-говежди, че може да се пре-насочи вниманието към Черно море, вместо към падащите мостове в Киииф. Да не пропускаме също, че най главните грантаджии на България неистово реват по темата, което само по себе си е доста показателно.

    Коментиран от #126

    14:44 07.10.2026

  • 122 Мощите на Донски

    0 1 Отговор
    са потопили корабите!

    14:45 07.10.2026

  • 123 2019

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Соломон":

    Година 19 . 02 . закон о внесении в конституция поправки о курсе Украины на вступление в ес и НАТО. Текст документа опубликован в Глас Украины 29.02.2019

    Коментиран от #143

    14:45 07.10.2026

  • 124 Да речем, че не са руски цели

    1 0 Отговор
    Все пак Русия държи на отношенията си с Турция. Но тогава остава или украинците да са, както се казва, простреляли в крака, или руснаците да не са разбрали по какво стрелят, или съвсем целенасочено да са го извършили, но да не искат да си признаят. Все пак не е за хвалба.

    14:46 07.10.2026

  • 125 Ами не

    0 0 Отговор

    До коментар #112 от "Това":

    Печелено и губено е с кръв през вековете, а не откраднато.

    14:46 07.10.2026

  • 126 Защото

    0 0 Отговор

    До коментар #121 от "Гост":

    уж прекарват оръжие!Тези са два от многото!

    14:46 07.10.2026

  • 127 Моята

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Примерно":

    е тракийска Румелия(Земя на римляни)!

    Коментиран от #132

    14:47 07.10.2026

  • 128 Пламен

    2 0 Отговор
    Щом ,,Галя" от Пасольството го е казла - верваме . :)

    14:49 07.10.2026

  • 129 Тоно така!

    1 0 Отговор

    До коментар #106 от "Нищо не си разбрал!":

    Да допълня само, редовните руски части с бойната техника бяха представяни като доброволци, които са в отпуск, просто са решили да го прекарат на бойната линия.

    14:50 07.10.2026

  • 130 Куку

    4 0 Отговор
    Истината е,че Русия е единствената държава в света която се занимава с престъпления!!!

    Коментиран от #139

    14:50 07.10.2026

  • 131 Като чуя

    0 0 Отговор
    думите "глупотевини", "съответно", "уау","тотал щета" и т.н. направо побеснявам.....

    14:51 07.10.2026

  • 132 Не я виждам на картата

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Моята":

    Не се ядосвай, а не лейте опорки и няма да сте в това положение. Да не говорим, че и не ви помагат с нищо. Унищожават Европа докато ви ползват.

    14:51 07.10.2026

  • 133 Абсурд да са били руски цели

    0 0 Отговор
    Лъжата е запазена марка на сатаната.

    14:51 07.10.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 По логиката “Украйна е руска”

    0 0 Отговор

    До коментар #81 от "Не е вярно!":

    България трябваше да е турска.

    14:52 07.10.2026

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Верно ли

    0 0 Отговор

    До коментар #130 от "Куку":

    Ти да видиш. Я мислех, че световният рекетьор САЩ унищожаващ народи, а то ко било. Не си отваряй очите, че и Европа съсипва САЩ, та да се не изплашиш. Така докато разбереш, ша та оправят😄

    14:53 07.10.2026

  • 140 Не бе,

    1 0 Отговор
    тя и македония е българия ама сам не състояние да мисля пиша да има нещо араби обичам ви руснаци днес давам на промоция 50 евро шот ни зеха лева

    14:54 07.10.2026

  • 141 Соломунчо ,

    2 3 Отговор

    До коментар #114 от "Соломон":

    Като страна член на съветският съюз у крайна разполагаше с третият по големина ядрен арсенал е света , който всъщност беше руски . Поради тази причина руснаците си прибраха АРСЕНАЛА . Украйна беше разоръжена по настояване на американците защото още тогава ПРОЗРЯХА , че руската покрайнина е провокативна и конфликтна страна и представлява заплаха за световния мир.
    И тогава , и сега !

    14:54 07.10.2026

  • 142 Гост

    0 0 Отговор
    Ето на, насъскали са и Ал.Йо, за мен вече няма никакво съмнение, чия работа е стрелбата по корабите. Толоква дълбока...и широка резерве, сокро не бяха вадили! Потресаващо е! Едно време хората си кръщаваха младите прасета на него, за да наддават, сега вече е компетентен, да определя пътя на дроновете и причините за потъването на корабите по моретата на всички земни кълбета! Ашкоулсун, Саше!

    14:54 07.10.2026

  • 143 Соломон

    2 1 Отговор

    До коментар #123 от "2019":

    Прав си .Само че годината е 2019 а Украйна бе нападната още през 2014г.От 2010г Украйна бе приела че няма да участва в никакви военни блокове 95 % от населението и си говореше повече на руски език отколкото на Украински.Всичко това се промени след като Русия анексира Крим и вкара войски маскирани като опълчение за да отцепи Донбас и Луганск

    Коментиран от #146

    14:55 07.10.2026

  • 144 СтигаВойна

    0 1 Отговор

    До коментар #107 от "СтигаВойна":

    Мисля, че мога да отговоря. Джокерът е в историята. Англия винаги е имала една доктрина по отношение на Европа. Ако две страни в Европа се противопоставят една на друга, Англия задължително взима страната, която е в по слаба позиция, за да разпали още конфликта. Пише го в учебниците по история и анализи на Първата и Втората световна война, така че тя (Англия) си остава вярна на себе си.

    14:55 07.10.2026

  • 145 сара

    6 2 Отговор
    Като прочета, че нещо е казано от русия, а най-вече от посолството и у нас го подминавам.

    Коментиран от #147, #152

    14:56 07.10.2026

  • 146 А Крим се анексира

    1 3 Отговор

    До коментар #143 от "Соломон":

    след като САЩ направи преврат. А Путин още от 2007 казваше накъде тикат Украйна. Новата пропаганда, не заличава случилото се. 😄

    Коментиран от #158

    14:57 07.10.2026

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 сара

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "А аз така":

    Мислим еднакво относно интелекта на другия.

    Коментиран от #154

    15:03 07.10.2026

  • 150 Какво обсъждаме

    3 0 Отговор
    Русия многократно заяви,че всеки кораб в Черно Море е легитимна цел!

    Коментиран от #157

    15:04 07.10.2026

  • 151 Изкуствените държави като Украйна

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Няма":

    не се създават по пътя на еволюцията, а се създават чрез социален инженеринг.

    На 03.03.1918 г. е създадена квази-държавата "Украина", замислена от империите на Австроунгария и Германия като австроунгарски и германски протекторат и продоволствен източник на храна и суровини за промишлеността на двете империи, с цел - победа в ПСВ.

    15:04 07.10.2026

  • 152 А аз така правя

    1 1 Отговор

    До коментар #145 от "сара":

    като видя Украйна, урсула, кая, макрон и другата продажна и лъжлива измет лъжеща ден и нощ ми съществуваща защото има глу....

    Истината не се толерира от този сайт, но това засяга и теб. И теб крадат докато триеш.

    15:06 07.10.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 Радвам се

    1 1 Отговор

    До коментар #149 от "сара":

    Тогава няма да си фен на лъжите на Украйна и европейските "герои" които унищожават Европа!

    15:07 07.10.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 рундью

    1 1 Отговор
    тëтья ше ме шока ако кажа !

    15:07 07.10.2026

  • 157 Всеки не

    0 1 Отговор

    До коментар #150 от "Какво обсъждаме":

    Но всеки превозващ оръжия за украинският фашистки режим да.

    15:08 07.10.2026

  • 158 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #146 от "А Крим се анексира":

    В Украйна не е имало преврат никога.Виж обаче Путин дойде на власт точно след един преврат и е несменяем вече 27г.През това време в Украйна са се изредили 5 различни президента

    Коментиран от #159, #160, #162

    15:10 07.10.2026

  • 159 Чичо

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Соломон":

    Пък в Америка само две партии.Голяма демокрация.

    15:15 07.10.2026

  • 160 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #158 от "Соломон":

    Ама предпочитам да гледам случващото се. Всеки според интелекта си. Така и знам, защо бе преврата и виждам как САЩ днес унищожава Европа. За теб може да е по добре да не си отваряш очите. 😄

    Коментиран от #164

    15:15 07.10.2026

  • 161 ясно е вече

    0 0 Отговор
    Според македонците са ги ударили...те правят много мръсотии...

    15:17 07.10.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Жиката

    2 0 Отговор
    Ударени са с препрограмирани английски дронове. Кога Мерц ще каже за Северен Поток истината.

    Коментиран от #167

    15:18 07.10.2026

  • 164 Соломон

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "Така е":

    Интересно за какво беше този преврат и кой са превратажиите.След като парламента в който управляващата партия на избягалия президент имаше мнозинство.А след няколко месеца имаше редовни изборо

    15:19 07.10.2026

  • 165 Чакането на разследването,

    0 0 Отговор
    ми ще му наредят да кажат, че са руски и плюенето по Русия ще продължи.

    15:23 07.10.2026

  • 166 военен

    1 0 Отговор
    ударени са с морски дронове а само украйна произвежда такива

    15:25 07.10.2026

  • 167 Ако каже истината и утре ше е

    0 0 Отговор

    До коментар #163 от "Жиката":

    виснал пред Райхстага,а може и по средата на Бранденбургската врата. Не, че ще е някаква загуба.

    15:25 07.10.2026

  • 168 Джо Бидона

    0 0 Отговор
    Много милиони потънаха.

    15:26 07.10.2026