Руското посолство: Ударените от дронове кораби край Бяла не са били руски цели

Руското посолство в София заяви, че двата кораба, поразени в българската изключителна икономическа зона в Черно море, не са били цели на руските въоръжени сили. Става дума за плавателните съдове ALFA WATAN и ABLE, атакувани през нощта на 6 октомври.

„Според информацията, публикувана от Министерството на отбраната на Руската федерация, корабите ALFA WATAN и ABLE не фигурират сред целите, поразени от руските въоръжени сили в нощта на 6 октомври тази година“, заявиха от посолството пред bTV. Оттам допълниха, че за установяването на произхода на дроновете трябва да се изчакат резултатите от разследването.

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Какво се знае за ударените кораби

„За да се определи националността на дроновете, с помощта на които са нанесени ударите по споменатите кораби, е необходимо да се изчакат резултатите от разследването“, посочиха от руското посолство.

Двата плавателни съда са били поразени около 3 часа на 6 октомври, на приблизително 128 километра от българския бряг. ALFA WATAN, който плава под флага на Того, е получил тежки повреди и е потънал. ABLE, плаващ под флага на Палау, е бил подпален, а екипажът му е евакуиран от български кораб.

По данни на Associated Press на борда на ABLE са били 18 души. Двама моряци са били тежко ранени и са откарани за лечение във Варна. Корабът е превозвал пшеница, докато товарът на потъналия ALFA WATAN не е бил уточнен. Българските власти са наблюдавали района за евентуално замърсяване.

Произходът на дроновете остава неустановен

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили не са извършвали операции в района и обвини Русия за атаката. По думите му става дума за комбинирано използване на морски и въздушни дронове.

Българските власти обаче не са потвърдили тази версия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че към момента не може да се установи дали дроновете са руски или украински. По думите му за това са нужни отломки от използваните апарати или официално поемане на отговорност от една от страните.

Така към момента са потвърдени самата атака, местоположението на двата кораба и последиците от ударите, но не и кой стои зад тях. По случая българските институции продължават да събират данни.

Източници: btvnovinite.bg, apnews.com, bta.bg