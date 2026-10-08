Франция пуска дизел от резервите, Германия засега отказва

Франция ще освободи 10 милиона барела дизел от стратегическите си резерви заради недостига на доставки и рязкото поскъпване на горивата. Решението е обявено от премиера Себастиан Льокорню, а запасите ще бъдат предоставени на дистрибутори във Франция.

Очаква се мярката да доведе до поевтиняване на дизела по бензиностанциите с между 12 и 18 евроцента на литър. Като фактори за повишаването на цените са посочени войните в Иран и Украйна.

Германия няма да пуска нови количества

Германия засега няма да освобождава допълнителен петрол от стратегическите си резерви, въпреки решението на страните от Г-7 да пуснат на пазара до 100 милиона барела дизел и суров петрол.

Говорител на германското Министерство на икономиката е заявил пред „Политико“, че Берлин ще разчита на вече поетите през март ангажименти. „Към този момент“ допълнителни количества от германските резерви няма да бъдат освобождавани, е посочил говорителят.

Не е ясно как ще се разпредели общото количество

Страните от Г-7 са поискали от Международната агенция по енергетика да следи за бързото и пълно изпълнение на договореното през март. Тогава 32-те държави членки на агенцията са се договорили да освободят общо 400 милиона барела от петролните си резерви заради високите енергийни цени.

Все още не е изяснено каква част от планираните от Г-7 100 милиона барела вече е била поета като ангажимент през март. Германското Министерство на икономиката допълнително проверява какво количество може да бъде освободено от страната и за какъв период.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg