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Франция пуска дизел от резервите, Германия засега отказва
  Тема: Иранската криза

Франция пуска дизел от резервите, Германия засега отказва

8 Октомври, 2026 04:21 485 1

  • франция-
  • германия-
  • петролни резерви-
  • дизел-
  • цени на горивата

Париж ще освободи 10 милиона барела, докато Берлин ще разчита на вече поетите ангажименти.

Франция пуска дизел от резервите, Германия засега отказва - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Франция ще освободи 10 милиона барела дизел от стратегическите си резерви заради недостига на доставки и рязкото поскъпване на горивата. Решението е обявено от премиера Себастиан Льокорню, а запасите ще бъдат предоставени на дистрибутори във Франция.

Очаква се мярката да доведе до поевтиняване на дизела по бензиностанциите с между 12 и 18 евроцента на литър. Като фактори за повишаването на цените са посочени войните в Иран и Украйна.

Германия няма да пуска нови количества

Германия засега няма да освобождава допълнителен петрол от стратегическите си резерви, въпреки решението на страните от Г-7 да пуснат на пазара до 100 милиона барела дизел и суров петрол.

Говорител на германското Министерство на икономиката е заявил пред „Политико“, че Берлин ще разчита на вече поетите през март ангажименти. „Към този момент“ допълнителни количества от германските резерви няма да бъдат освобождавани, е посочил говорителят.

Не е ясно как ще се разпредели общото количество

Страните от Г-7 са поискали от Международната агенция по енергетика да следи за бързото и пълно изпълнение на договореното през март. Тогава 32-те държави членки на агенцията са се договорили да освободят общо 400 милиона барела от петролните си резерви заради високите енергийни цени.

Все още не е изяснено каква част от планираните от Г-7 100 милиона барела вече е била поета като ангажимент през март. Германското Министерство на икономиката допълнително проверява какво количество може да бъде освободено от страната и за какъв период.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg


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