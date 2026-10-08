12 протестиращи прекъснаха речта на Тръмп в Тексас

Около 12 протестиращи прекъснаха речта на президента на САЩ Доналд Тръмп по време на митинг в Сан Антонио, Тексас. Проявата беше организирана в подкрепа на републиканския кандидат за Сената Кен Пакстън.

Асошиейтед прес съобщи, че най-малко 12 души са прекъснали събитието. По данни, цитирани от „Анадолската агенция“, най-малко девет протестиращи са били изведени от залата, докато белодомният прес пул е оценил броя на прекъсналите речта на около 12. Официален окончателен брой не е обявен.

Полицията е извела един от протестиращите с белезници. Други са напуснали без тях или са били изведени от служителите на реда. Телевизионни кадри, цитирани от „Гардиън“, показаха и нападение срещу протестиращ, докато той напуска залата.

При едно от прекъсванията Тръмп се отдръпна за кратко от микрофона. Към протестиращ той каза: „Прибира се при майка си. Но не знае, че майка му е гласувала за Тръмп.“ По-късно президентът заяви: „Това са платени протестиращи. Плащат им враговете на нашата страна.“

Публиката освиркваше протестиращите, а след извеждането на един от тях започна да скандира „САЩ“. Тръмп на няколко пъти призова недоволните да напуснат залата.

Конкурентна битка за Сената в Тексас

Митингът се проведе в подкрепа на Кен Пакстън, който се изправя срещу демократа Джеймс Таларико в надпреварата за мястото на републиканеца Джон Корнин в Сената. Тръмп похвали Пакстън като „фантастичен човек“ и заяви, че той е бил „с нас през цялото време“.

Тексас е традиционно републикански щат и Тръмп спечели там с почти 14 процентни пункта през 2024 г. Въпреки това битката за Сената се превърна в една от конкурентните надпревари преди междинните избори. По данни на Ройтерс президентът е посетил Тексас за трети път за по-малко от месец, за да мобилизира републиканските избиратели.

Междинните избори ще се проведат на 3 ноември 2026 г. На тях ще бъдат избрани всички 435 членове на Камарата на представителите, а контролът над Сената също е поставен на карта. Републиканците в момента контролират и двете камари на Конгреса.

Източници: apnews.com, theguardian.com, m.aa.com.tr